MEME KANSERİNİN “FARKINDA OL” KONTROLÜ ELDEN BIRAKMA

Avrasya Hastanesi Zeytinburnu’nda 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında bilinçlendirme programı gerçekleştirildi.

Programa protokol mensupları, hekim ve sağlık çalışanları, kanser hastalığını geçirip hastanede tedavi görev hastalar ve basın mensupları katılım gösterdi.

İçinde bulunduğumuz Ekim ayı meme kanserinde erken teşhisin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana bilinçlendirme ve farkındalık ayı olarak belirlenmiştir.

Meme kanseri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınlarda en sık görülen ve yaşam kaybına neden olan kanser türüdür. Kadınlarda görülen kanserlerin yaklaşık yüzde 25’ini meme kanseri oluşturmaktadır.

Programda Avrasya Hastaneler Grubu olarak kadınlar, “Kontrolü Elden Bırakma” diyerek, Meme Kanserine karşı bilinçlenmeye yönelik Avrasya Hastanesi’ne davet edildi.

Bu kapsamda Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Şefika Aksoy, Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatma Şen, Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Vecdi Ertekin Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmalarını gerçekleştirdi.

Kanser hastalığına yakalanan ve Avrasya Hastaneleri’nde tedavi görerek burada iyileşen hastaların duygu ve düşüncelerine de etkinlikte yer verildi.

Avrasya Zeytinburnu ekibinin hazırlamış olduğu “Farkında Ol” adlı video gösterimi ile meme kanserinde erken teşhis ve tedaviye karşı dikkat çekildi.

İstanbul Valisi Sn. Ali Yerlikaya’yı temsilen Sağlıktan Sorumlu Vali Yardımcısı Sn. Niyazi Erten, İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu’nu temsilen Sağlık Daire Başkanı Sn. Dr. Öğr. Üyesi Önder Yüksel Eryiğit, Zeytinburnu Belediye Başkanı Sn. Ömer Arısoy’u temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Sn. Av. Saffet Öz, Zeytinburnu İlçe Sağlık Müdürü Sn. Dr. Havva Kaplan Kılavuz’un ktılımıyla gerçekleşen programda Zeytinburnu Belediyesi Başkan Yardımcısı Av. Saffet Öz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Sn. Dr. Öğr. Üyesi Önder Yüksel Eryiğit, Sağlıktan Sorumlu Vali Yardımcısı Sn. Niyazi Erten kürsü konuşmalarını gerçekleştirdi.

Programda, “Avrasya Hastanesi olarak kanserle 3 koldan savaşıyor, kanseri cerrahi onkoloji, medikal onkoloji ve radyasyon onkoloji birimlerimizde seçkin medikal kadromuz ve üstün donanımlı cihaz özelliklerimizle kontrol altına alıyoruz. Erken teşhisle bu hastalığın önüne geçebilirsiniz. Kanserle savaşta sizin yanınızdayız. Sizde sevdiklerinizi “1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olması sebebiyle düzenli olarak kontrollerini yaptırmaları konusunda bilgilendirin. Birlikte bu hastalığın önüne geçelim” denildi.

Meme Kanseri Ölümcül Değildir

Kadınlar arasında yaygın olan 3(üç) kanser:

• MEME

• AKCİĞER

• KOLOREKTAL (kalın barsak) kanserlerdir.

Meme kanseri tek başına kadınlarda %32 oranda kanserden sorumludur.

Kanser 40-79 yaşlarındaki kadınlarda en yaygın ölüm nedeni olarak görülmektedir. Meme kanserleri tek başlarına 40-49 yaşlarında en yaygın ölüm nedenidir.

Meme kanseri 20 yaş altında çok nadirdir ve 30 yaşın altında kadınlarda meme kanser toplam hastaların %2’sinden azını oluşturur. Hastalığın sıklığı:

1. 40 yaşta 93’de 1’e

2. 50 yaşta 50’de 1’e

3. 60 yaşta 24’de 1’e

4. 70 yaşta 14’de 1’e

5. 80 yaşta 10’da 1’e yükselir.

Meme Kanseri için Risk Faktörleri;

• Birinci derece akrabasında (anneler, kız kardeşler ve kızlar) meme kanseri olanlarda 2-3 kat artmış riski vardır. Uzak akrabalarda meme kanseri olanlarda risk düşer. Çok sayıda etkilenmiş üyesi olan ailelerde özellikler her iki memede birden kanser ve menepoz öncesi erken yaşta başlangıçlı kanserlerde birinci derece akrabalarda mutlak risk %50 ‘ye varmaktadır.

• Kadınların hayatları süresince östrojene maruz kaldıkları süre onların meme kanseri olma riskini arttırır ki bunlar:

– 12 yaşından önce ilk adet olması

– İlk doğumu 30 yaşından sonra yapmak

– Doğurmamış olmak

– Menepozun 55 yaşın sonrasına kalmasıdır.



Önerilenler:

Meme – Over kanseri sendromlu aileye üye bir kişi

• 18 yaşından itibaren aylık kendi kendini muayene yapmalı

• 25 yaşından itibaren yarı yılda bir klinik muayeneden geçmeli

• 25 yaşında veya hastalığın görüldüğü aile bireyinin hastalığının başladığı yaştan 10 yıl önce mamografiye başlamalıdır.

Meme kanseri özellikle erken yakalanan Meme Kanseri ÖLÜMCÜL DEĞİLDİR.

Tüm dünyada kurulan vakıflar yapılan bağışlar ile en çok araştırılan tedavisinde sürekli yenilikler bulunan kanser türlerindendir.

HABER: ELİF HAYVALI