Meme kanserinde Kendinizin Doktoru Olun! 

SUMRU AYDIN

İSTANBUL

Bir yandan akıllı ve soğukkanlı olurken bir diğer yandan da çalışkan bir hasta adayı olmanın da altını çizmek istiyorum. İddia ediyorum, endişeden uzak bir şekilde doğru gözlem ve zamanında müdahale ile altından kalkamayacağınız hiçbir hastalık bulunmuyor. Tıp çok ilerledi. Artık ileri teknoloji cihazlarla sizi didik didik arayıp nerede sorun olduğunu buluyorlar. Bu anlamda teşhis kolaylaşıyor. Geriye kalan şey tedavinin etkinliği ve sizin ona verdiğiniz yanıt… Meme kanserinin bir grip misali aktığı bu günlerde Avrasya Hastanesi “Meme Kanserinde Erken Teşhisin Önemi semineri” düzenleyerek herkesi kansere karşı savaşmaya çağırdı. 24 Ekim Perşembe günü Avrasya Hastanesi Zeytinburnu yerleşkesinde gerçekleşen konferansa Radyasyon Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. M. Vecdi Ertekin, Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatma Şen, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hüseyin Urlu, Patoloji Uzmanı Dr. Rukiye Nilgün Erdoğan, Radyoloji Uzmanı Dr. Hasan Murat Dikmen ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Kerim Özakay katıldı. Özellikle tüm kadınlarımızı uyararak korkmadan, endişe etmeden kendilerini muayene etme alışkanlığı kazanmaları hakkında uyarıyorum. Herkese sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim.

Erken Teşhis Kadar Tedavi de Önemli!

Meme kanserinin tedavisinde erken teşhisin hayat kurtardığının özellikle belirtildiği konferansta Uzman Doktorlar Erken teşhis kadar tedavinin de çok önemli olduğunu belirterek kişinin kendisine de önemli görevler düştüğünü söyledi. Doktorlar,Meme kanseri hastalarının beslenme alışkanlıklarını değiştirmeleri ve gerektiği yerlerde yeniden düzenlemeleri, bol su içmek ve lifli yiyecekler tüketmenin yanında kızartmalar, gazlı içecekler çay ve kahveden uzak durulması gerektiği uyarısını yaptı.

Doç. Dr. Fatma Şen: “Ailesinde Meme Kanseri Öyküsü Olanlar Risk Altında!”

Ailesinde meme kanseri öyküsü olanların hastalığa yakalanma riski yüksektir bu nedenle genetik testlerin yapılması erken teşhis için oldukça önemli. Aile bireylerinden birden fazla kişinin meme kanseri olması, bu bireylerin genç yaşta olmaları genetik yatkınlığı doğuruyor.

“Meme Kanserine Karşı Bilinçlenmek Zorundayız”

Avrasya Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hüseyin Urlu, “Meme kanseri dünya üzerinde en sık rastlanılan ve erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilen bir sağlık problemidir. Ancak kişiler gerekli ve düzenli yaptırmaları gereken tetkikleri yaptırmadıklarından hala yaşamı tehdit eden hastalıkların başında gelmektedir. Bu tehdidin azalması ancak kişinin kendi sağlık sorumluluklarını almasıyla mümkündür. Bizim amacımız, vereceğimiz seminer ile meme kanserinin ne olduğunu, hangi riskleri olduğunu, kimlerin en çok etkilendiğini en önemlisi de nasıl erken teşhis edilebileceğini halkımıza anlatabilmek. Bu sayede tarama testlerini yaygınlaştırarak kanserin yenilebileceğini göstermek istiyoruz. Meme kanserinde kişinin kendisinin doktoru olması, kendini incelemesi, dinlemesi ve vücudunun verdiği sinyalleri iyi yorumlayarak işi doktora bırakması gerekiyor.” Dedi.

Prof. Dr. M. Vecdi Ertekin; “Radyoterapi, Meme Kanserinde Çok Önemlidir”

Radyoterapi, Tümörün çıkartıldığı bölgede, kalmış olabilecek tohumları yok ederek, kanserin o bölgede tekrarlamasını büyük oranda engeller. Meme koruyucu cerrahi (MKC) (sadece kanserli kitlenin çıkarılması) uygulanan hastalar için radyoterapi tedavinin vazgeçilmez bir parçasını oluşturur ve lokal nüks riskinde net %20 ve ölüm riskinde net %8 azalma sağlar. Mastektomi (kanser bulunan memenin alınması) sonrası radyoterapi bazı prognostik göstergelerin varlığı durumunda uygulanır ve lokal yenileme riskinde net %16-22 ve 15 yıllık sağ kalımda net %7 artış elde edilir.

İşte Meme Kanserinin Belirtileri:

Memede veya koltukaltında ele gelen sertlik veya şişlik

Meme başından akıntı

Meme başında içe doğru çekilme, çökme veya şekil bozukluğu

Meme başı derisinde değişiklikler

Meme cildinde yara veya kızarıklık

Meme cildinde ödem, şişlik ve içe doğru çekintiler olması (portakal kabuğu görünümü)

Memede büyüme, şekil bozukluğu veya asimetri ya da renginde değişiklik (kızarıklık vs.) şeklinde sıralanabilir.