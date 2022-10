'Meme kanserinde her 8 kadından 1'i risk altında'

ANKARA - Ankara Şehir Hastanesi Onkoloji Hastanesi Meme Endokrin Cerrahi Bölüm Sorumlusu Prof. Dr. Birol Korukluoğlu, her 8 kadından 1'inin meme kanserine yakalanma riski altında olduğunu söyledi.



Ankara Şehir Hastanesi Onkoloji Hastanesi’nde meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek için 'Erken Fark Edersen Çok Şey Fark Eder' sloganıyla meme kanserine karşı farkındalık etkinliği düzenlendi. 1- 31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen etkinlikte meme kanserinde erken teşhisin önemi vurgulandı. Onkoloji Hastanesi’nde açılan stantta ziyaretçilere meme kanserine ilişkin bilgiler verildi.



Onkoloji Hastanesi Meme Endokrin Cerrahi Bölüm Sorumlusu Prof. Dr. Birol Korukluoğlu, her 8 kadından 1'inin meme kanserine yakalanma riski altında olduğunu, son yıllarda erken teşhis ve tedavi yöntemlerinin gelişim gösterdiğini hatırlattı. Korukluoğlu, meme kanserinin erken tanısı için tarama tekniklerinin erken dönemde kullanılmasının önemine dikkat çekti.



Ankara Şehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi doktorlarından Prof. Dr. Süheyla Aytaç Aslan, obezite, alkol tüketimi ve hareketsiz yaşamın meme kanserine yakalanma ihtimalini arttıran risk faktörleri olduğunu söyledi. Ailede meme kanseri öyküsü olmasının meme kanserine yakalanma konusunda ciddi bir risk faktörü olduğunun altını çizen Prof. Dr. Aslan, kadınları meme kanserine karşın bilinçli olmaya davet etti.



25 yaşından büyük kadınların kendi vücutlarını tanımlarını ve her ay kendi kendine meme muayenesi yapmalarının gerekliliğine değinen Prof. Dr. Aslan, meme muayenesi esnasında ele sertlik gelmesi, iki meme arasında boyut ve şekil farkı olması, meme başında çekilmeler ve akıntıların gözlemlenmesi durumunda kadınların ertelemeden bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını tavsiye etti.