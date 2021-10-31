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Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet

Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet

31 Ekim 2021 Pazar 10:58
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Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet

Bursa (DHA)

Bursa’nın Gemlik ilçesindeki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde stratejik öneme sahip kurumlar arasında yer alıyor. Mehmetçiğin gıda güvenliğini, Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi Başkanlığı sağlıyor. Yetkili makamlarca gönderilen, satın alınan ya da ordu malı olmuş her türlü gıda ve içecek maddesinin analizleri burada yapılıyor. Mehmetçik, bu testlerin sonucuna göre yiyecek ve içecekleri tüketiyor.

Türkiye genelindeki Gıda Kontrol Müfreze komutanlıklarında Türk Silahlı Kuvvetleri’nde kullanılan gıda, içecek maddesi ve su analizleri yapılıyor. Gemlik’teki Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi Başkanlığı ise Araştırma Merkezi olarak Türkiye'de tek olduğu için stratejik öneme sahip. 1978 yılında Araştırma Merkezi olarak faaliyete giren, 2004 yılından itibaren de Başkanlık olarak hizmete devam eden Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi Başkanlığı, aynı zamanda Türkiye genelindeki tüm müfrezelerin referans laboratuvarı.

Faaliyet bölgesinde 8 il bulunan Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi Başkanlığı’nda; Bursa, Yalova, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik’teki birlik, karargah ve kurumlardan gönderilen satın alınmış veya ordu malı olmuş her türlü gıda ve içecek maddesinin moleküler biyoloji alanında testleri yapılıyor.

ALANINDA UZMAN EKİP

Uzman personeliyle her biri farklı alanda analiz yapılması için kurulmuş bu laboratuvarlarda, aynı zamanda gıda güvenliğini etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik tehditlere yönelik bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri de yürütülüyor. Mehmetçiğin içtiği su ve yediği yiyecekler bu merkezde testlerden geçmeden kullanılmıyor.

2014 yılında TÜRKAK Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen kurum bünyesindeki Hijyen Denetim Görevlileri koruyucu hekimlik hizmetlerinin gereği olarak, gıda ve suların tedarikinden tüketimine kadar tüm aşamalarda sağlık ve beslenme kurallarına göre işlenmeleri, saklanmaları ve tüketilebilmeleri için alınan tedbirlerin kontrollerini yaparken, sorumluluk bölgesindeki birliklerin hijyen denetim faaliyetlerini de yürütüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MehmetçikAskeri Veteriner OkuluGıda Kontrol Ve Araştırma Merkezi
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