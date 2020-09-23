Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1104
ALTIN
466.133
DOLAR
7.6760
STERLİN
9.8222
EURO
8.9752
3 bin yıllık yer altı şehri, ziyaretçilerini ağırlıyor
3 bin yıllık yer altı...
'Maske, aşılama yapılmış gibi antikor geliştirilmesini sağlıyor'
'Maske, aşılama yapılmış gibi antikor...
Trabzonspor’da Newton’dan 'sıkı pres' uyarısı
Trabzonspor’da Newton’dan 'sıkı pres' uyarısı
Yağız Avcı: Hatasız bir yarış çıkardık
Yağız Avcı: Hatasız bir yarış...
Koronavirüse karşı miniklere ‘paylaşmama’ eğitimi
Koronavirüse karşı miniklere ‘paylaşmama’ eğitimi
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Maske, aşılama yapılmış gibi antikor geliştirilmesini sağlıyor'

Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Servisi İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. İbrahim Akdağ, "Gerçekten de maske takmak; pasif bir bağışıklık yapıp sanki aşılama yapılmış gibi vücuda küçük küçük dozlarda defalarca virüs girişi olduğu için antikor geliştirilmesini sağlayabiliyor'' dedi.

23 Eylül 2020 Çarşamba 11:38
18 Okunma
'Maske, aşılama yapılmış gibi antikor geliştirilmesini sağlıyor'

ANKARA - Prof. Dr. İbrahim Akdağ, pandemi nedeniyle takılan maskelerin aşı etkisi yarattığına dair yapılan yorumları DHA’ya değerlendirdi. Akdağ, maske takarak vücuda girmesi ihtimal virüs miktarı oranının düşeceği ve buna bağlı olarak da vücudun virüse karşı pasif bir direnişe geçtiğini söyledi. Prof. Dr. Akdağ, ''Gerçekten de maske takmak; pasif bir bağışıklık yapıp sanki aşılama yapılmış gibi vücuda küçük küçük dozlarda defalarca virüs girişi olduğu için antikor geliştirilmesini sağlayabiliyor. Son yapılan çalışmalar da bunu gösteriyor. Örneğin neden bu virüs yoğun bakımdaki doktorlarda daha ağır seyrediyor? Çünkü virüs yükünü çok fazla bir şekilde alıyorlar. Ya da direkt temas sonucu hasta olan bir bireyde neden hastalık ağır seyrediyor? Çünkü yine virüs yükü çok fazla ve bu şekilde bünyeye çok fazla virüs alınmış oluyor. Onun için virüs yükünün hafif olması hastalığı daha hafif seyretmemizi sağlıyor. Yani 'maske takmak virüse karşı pasif direniş sağlıyor' diyebiliriz. Son çalışmalar bunu gösteriyor. Maske takarak vücudumuza giren virüs miktarını düşürüyoruz. Bu durum virüsün vücuda girdiği doza bağlı olarak hem asemptomatik seyredilebilir hem de vücudumuz daha ağır hastalık geçirmekten ziyade hastalıktan önce aşılanmış gibi antikor geliştirebilir" diye konuştu.

'MASKE HASTALIĞI HAFİF ATLATMAMIZA SEBEP OLUYOR'

Prof. Dr. Akdağ, maske takan kişilerin virüse yakalansa bile hastalığı daha hafif bir şekilde atlattığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Vücuda giren virüsü belki tamamen elimine edemeyebiliriz. Fakat maske takarsak; maske, hastalığı daha hafif atlatmamıza sebep olacak. Hastalığı asemptomatik seyrederek geçirebileceğiz, bu çok önemli bir şey. Sevdiklerimizi, yaşlı insanlarımızı, bütün toplumu korumaya çalışıyoruz ve maskenin önemini anlatıyoruz. İşte maskenin en önemli özelliklerinden bir tanesi bizim hastalığı daha hafif atlatmamızı ya da asemptomatik şekilde atlatmamızı sağlaması. Çünkü vücudumuza daha az virüs girmiş oluyor. Yani kesinlikle maske vücudumuza giren virüs miktarını düşürüyor. Fakat eğer immun sistemimiz bozuksa, yaşlı veya kanser hastasıysak, böbrek nakiliysek; bunlarda virüs bünyeye az miktarda girse bile ciddi bir şekilde hastalık yapabilir. Bunları bir kenara koyduktan sonra normal toplum içerisinde eğer maske takarsanız, vücudunuza giren virüs miktarı maske takmayanlara göre daha az olacaktır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışkapı Eğitim Ve Araştırma HastanesiMaskeAşılamaAntikor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pedagog Yücel’den ailelere uzaktan eğitim tavsiyeleri
Pedagog Yücel’den ailelere uzaktan eğitim tavsiyeleri
Yüz yüze eğitimdeki öğretmenlere kıyafet uyarısı
Yüz yüze eğitimdeki öğretmenlere kıyafet uyarısı
Eskişehir’de immün plazma bağışı ilanlarını görenler kan merkezine koştu
Eskişehir’de immün plazma bağışı ilanlarını görenler kan merkezine koştu
Prof. Dr. Evrüke: Anne sütünden koronavirüs bulaşmıyor
Prof. Dr. Evrüke: Anne sütünden koronavirüs bulaşmıyor
Vitamin takviyesi kullanımı 5 kat arttı
Vitamin takviyesi kullanımı 5 kat arttı
Hamilelikte aşırı kafein tüketimi bebeğin obezite riskini artırıyor
Hamilelikte aşırı kafein tüketimi bebeğin obezite riskini artırıyor
Can kaybı 7 bin 506'ya yükseldi
Can kaybı 7 bin 506'ya yükseldi
AVRASYA HASTANESİ ZEYTİNBURNU YENİLENDİ!
AVRASYA HASTANESİ ZEYTİNBURNU YENİLENDİ!
Koronavirüs salgınında can kaybı 7 bin 445'e yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı 7 bin 445'e yükseldi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans