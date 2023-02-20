Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.160,63
ALTIN
1.118,53
DOLAR
18,87
STERLİN
22,71
EURO
20,17
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim...
TED Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
TED Üniversitesi Öğretim üyesi...
Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 4/B...
Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri alıyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mardin ve Şırnaklı gönüllü eczacılar Adıyaman'da depremzedelere hizmet veriyor

Şırnak ve Mardinli gönüllü eczacılar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da kurulan sahra eczanelerinde depremzedelerin ilaç ihtiyaçlarını karşılıyor.

20 Şubat 2023 Pazartesi 12:13
Mardin ve Şırnaklı gönüllü eczacılar Adıyaman'da depremzedelere hizmet veriyor

Adıyaman

6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen iller arasındaki Adıyaman'da, depremzedelerin yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Depremin ilk günlerinde Mardin ve Şırnak'tan kente gelen gönüllü eczacılar, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurulan sahra eczanesinde ülkenin dört bir yanından bağışlanan ilaçları depremzedelerin hizmetine sunuyor.

İlaçlardan ücretsiz yararlanan depremzedeler ise yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiriyor.

Eczacı Teslime Kurt, AA muhabirine, depremzedeler için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ve kentte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Gönüllü olarak Mardin'den geldiğini belirten Kurt, "Odalarımız ve Türk Eczacılar Birliği önderliğinde Türkiye'deki bütün eczanelerden ilaç yardımı yapıldı. Bu şekilde deprem bölgelerinde sahra eczaneleri kurduk. Elimizden geldiğince halka ilaçları ücretsiz ulaştırmaya çalışıyoruz. Adıyaman bölgesinde 6-7 sahra eczanesi bulunuyor. Kronik ve diğer ilaçların dışında hijyen malzemeleri de var. Hem tıbbi malzeme hem de serum desteği veriyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz." dedi.

"Depremin ilk gününden bugüne buradayız"

Eczane teknikeri Muhammed Ömer Yertuğ ise 10 kişilik gönüllü ekiple depremzedelere yardımcı olmak için eczacılarla nöbetleşe çalıştıklarını bildirdi.

Depremlerde yaralanmış veya sağlık sorunları olan hastalara yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getiren Yertuğ, şunları kaydetti:

"Kronik, medikal ve diğer ilaçları karşılamaya çalışıyoruz. İlaçların hepsini hastalarımıza ücretsiz olarak temin etmeye çalışıyoruz. Birçok kalemde elimizde ilaç bulundurabiliyoruz ama hala yardıma ihtiyacımız var. Türkiye'de aktif ve büyük olan ilaç depolarının hepsi çok şükür ilaçlar gönderdi. Sağ olsunlar halkımız evlerinde yarısını içip yarısını kullanmadıkları ilaçları bize göndermeye çalıştı. Biz de depremlerde yara almış insanlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Depremin ilk gününden bugüne hep buradayız."

AA

Son Güncelleme: 20.02.2023 12:37
Anahtar Kelimeler:
EczacılarAdıyamanMardinŞırnak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1264 yaralının tedavisi sürüyor
Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1264 yaralının tedavisi sürüyor
Sağlık Bakanı Koca: Deprem bölgesinde bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır
Sağlık Bakanı Koca: Deprem bölgesinde bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır
Sağlık Bakanı Koca, deprem bölgelerindeki sağlık hizmetlerine ilişkin son durumu paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, deprem bölgelerindeki sağlık hizmetlerine ilişkin son durumu paylaştı
"Depremzedelere psikososyal destek iyi koordine edilmeli" önerisi
"Depremzedelere psikososyal destek iyi koordine edilmeli" önerisi
Şanlıurfa'da depremzedelere mobil sağlık hizmeti sunuluyor
Şanlıurfa'da depremzedelere mobil sağlık hizmeti sunuluyor
Bakan Koca, afet bölgesinde bulaşıcı hastalık olasılığına karşı sürdürülen çalışmaları paylaştı
Bakan Koca, afet bölgesinde bulaşıcı hastalık olasılığına karşı sürdürülen çalışmaları paylaştı
Nefes Darlığının Sebebi Tiroid Kanseri Olabilir
Nefes Darlığının Sebebi Tiroid Kanseri Olabilir
Uzmanlar depremin afetzedelerdeki psikolojik yansımalarını değerlendirdi
Uzmanlar depremin afetzedelerdeki psikolojik yansımalarını değerlendirdi
Depremzedeler için "Mobil Sağlık Hizmeti" ve "Sağlık Merkezi" uygulamaları hayata geçirildi
Depremzedeler için "Mobil Sağlık Hizmeti" ve "Sağlık Merkezi" uygulamaları hayata geçirildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi