Mardin ve Şırnaklı gönüllü eczacılar Adıyaman'da depremzedelere hizmet veriyor

Adıyaman

6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen iller arasındaki Adıyaman'da, depremzedelerin yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Depremin ilk günlerinde Mardin ve Şırnak'tan kente gelen gönüllü eczacılar, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurulan sahra eczanesinde ülkenin dört bir yanından bağışlanan ilaçları depremzedelerin hizmetine sunuyor.

İlaçlardan ücretsiz yararlanan depremzedeler ise yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiriyor.

Eczacı Teslime Kurt, AA muhabirine, depremzedeler için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ve kentte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Gönüllü olarak Mardin'den geldiğini belirten Kurt, "Odalarımız ve Türk Eczacılar Birliği önderliğinde Türkiye'deki bütün eczanelerden ilaç yardımı yapıldı. Bu şekilde deprem bölgelerinde sahra eczaneleri kurduk. Elimizden geldiğince halka ilaçları ücretsiz ulaştırmaya çalışıyoruz. Adıyaman bölgesinde 6-7 sahra eczanesi bulunuyor. Kronik ve diğer ilaçların dışında hijyen malzemeleri de var. Hem tıbbi malzeme hem de serum desteği veriyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz." dedi.

"Depremin ilk gününden bugüne buradayız"

Eczane teknikeri Muhammed Ömer Yertuğ ise 10 kişilik gönüllü ekiple depremzedelere yardımcı olmak için eczacılarla nöbetleşe çalıştıklarını bildirdi.

Depremlerde yaralanmış veya sağlık sorunları olan hastalara yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getiren Yertuğ, şunları kaydetti:

"Kronik, medikal ve diğer ilaçları karşılamaya çalışıyoruz. İlaçların hepsini hastalarımıza ücretsiz olarak temin etmeye çalışıyoruz. Birçok kalemde elimizde ilaç bulundurabiliyoruz ama hala yardıma ihtiyacımız var. Türkiye'de aktif ve büyük olan ilaç depolarının hepsi çok şükür ilaçlar gönderdi. Sağ olsunlar halkımız evlerinde yarısını içip yarısını kullanmadıkları ilaçları bize göndermeye çalıştı. Biz de depremlerde yara almış insanlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Depremin ilk gününden bugüne hep buradayız."