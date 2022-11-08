Mantar zehirlenmelerinde ilk 3 güne dikkat

Sonbahar aylarında doğada yetişen mantarların bilinçsizce toplanarak tüketilmesi, zehirlenmenin yanında ölümü de beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz günlerde Düzce'de ormandan topladıkları mantarı yedikten sonra zehirlenen 3 kişi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Karaciğer Nakli Yoğun Bakım Ünitesi'nde kalan 3 kişiden Yusuf Yavuz ve Emine Yavuz ölürken, Tuğba Yavuz'un karaciğer nakli beklediği öğrenildi. Karadeniz'de başlayıp İstanbul'a kadar uzanan zehirlenme vakalarının artması üzerine uzmanlardan da uyarı geldi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Karaciğer Nakli Programı Sorumlusu Prof. Dr. İlgin Özden, mantar zehirlenmelerinin karaciğer nakline kadar götürebildiğini dile getirdi.

"MANTAR ZEHİRLENMESİNDE KARACİĞER NAKLİ GEREKEBİLİYOR"

Prof. Dr. İlgin Özden, doğadan bilinçsizce toplanan mantarların vücuda verebileceği zararları sıralayarak, "Bilinçli bir toplama yapılmadığı zaman içinde mide bağırsak sistemini etkileyen, ishal ve kusma yapan zehirler olan mantarlar. Böbreğe zarar veren zehirler içeren mantarlar. Sinir sistemini etkileyip sanrılara, havalelere sebep olabilen zehirler içeren mantarlar toplanıp tüketilebiliyor. Kemik iliği etkilenebiliyor, kan dolaşımında bozukluklar olabiliyor. Şu anda en çok gündemdeki konuların biri de karaciğer ağır hasar görebiliyor. Karaciğer hasarı çok sinsi. Başlangıçta bir şey olmuyor. Belli bir eşik açıldığı zaman kendini iyi sanan bir hasta 3'üncü günde çok ağır bir tabloya gidebiliyor ve acil karaciğer nakli gerekebiliyor" dedi.

Prof. Dr. Özden, nakil için canlı verici bulmakta ciddi sıkıntılar yaşandığını da hatırlattı.

"KARACİĞER TESTLERİNE MUTLAKA BAKILMALI"

Bazı kişilerin mantar yediğini de söylemediğini dile getiren Özden, "Kişi geçmişte mantar yedi, ishal ve kusmayı evde atlattıysa bunu tekrar yaşadığında çok alarme olmayabiliyor. Bazen bu yıllarca böyle gidebiliyor. Eğer karaciğer zehri içeren bir mantar tüketmişse problemler giderek artıyor ve hastaya geldiğinde karaciğer naklinden bahsetmek zorunda kaldığınızda, 'zaman zaman olurdu, hepimiz yiyoruz' tepkisi oluyor. Mantar yedikten sonra herhangi bir sıkıntı olmuşsa mutlaka hastaneye gidilmeli ve karaciğer testlerine bakılmalı. Mantar zehirlenmesi olan kişilerin karaciğer testlerinin en az 2 gün boyunca takip edilmesi, bir oynama yoksa güzel ama oynama varsa seyrine göre hem panzehir verilmesi hem de buna rağmen problem oluyorsa karaciğer nakli merkeziyle de temas kurulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BU YIL ZEHİRLENMELER AĞIR GİDİYOR: İLK 3 GÜNE DİKKAT"

Sebebi bilinmeyen bir şekilde bu yıl yaşanan zehirlenmelerin ağır olduğunu söyleyen Özden, "Bu yılki zehirlenmeler çok ağır gidiyor, sebebini bilmiyorum. Geçen yıl hastanemize 6 mantar zehirlenmesi gelmişti. Bunların hepsini karaciğer nakilsiz iyileştirdik. Bu yıl çok ağır karaciğer hasarıyla ve hızla bozulan şekilde hastalar geliyor. Bu yıldan bu sebeple çok kaygılıyız. Mantar yenmesin, toplanmasın şeklinde bir yasakla çözülebilecek bir konu değil. Bireyin, deneyimli insanlara danışarak toplaması, hevesle toplayıp yememeye dikkat etmek lazım. Eğer mantar yedikten sonraki 1-2 gün içinde herhangi bir sıra dışı sağlık durumu hissediyorsa, mutlaka ve mutlaka hastaneye başvurmalı ve mantar yemiş olduğunu acil birimindeki doktora mutlaka söylemeli. Belirtiler 1-2 saat içinde de çıkabiliyor, 1-2 gün sonra da. İlk 3 gün dikkatli olmak gerek" diye konuştu.

DÜZCE'DE ZEHİRLENEN TUĞBA YAVUZ İÇİN ORGAN NAKLİ BEKLENİYOR

Düzce'de mantar zehirlenmesi yaşayan hastalarla ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Özden, "Düzce'de zehirlenmenin 48 saatinden sonra, maalesef belli bir dönem geçtikten sonra bize başvurmuş durumu ağır 3 hasta geldi. Biz yoğun bir şekilde tedavisine hastanemizde başladık. Şuur durumları etkilendiği anda acil karaciğer başvurusu yaptık. Canlı verici adayı ailede yoktu. Şu anda sağlık bakanlığında acil karaciğer bildirimimiz var. Üçüncü hasta için organ bağışı olur, bu hastamıza uygun bir karaciğer çıkarsa acil karaciğer nakli yapmayı ümit ediyoruz" dedi.