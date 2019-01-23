Maltepe Üniversitesi ve Tohum Otizm Vakfı arasında protokol imzalandı

İSTANBUL / YUSUF TOLGA ÜNKER

Maltepe Üniversitesi ve Tohum Otizm Vakfı Arasında İmzalanan Protokol İle “Otizmli Bireylerin Eğitimi Sertifika Programı” Çerçevesinde, Otizm Eğitimleri Akademik Düzeyde Verilecek!

Maltepe Üniversitesi, toplumda engelli bireylerin sorunsuz bir şekilde yaşayabilmeleri adına yaptığı iş birliklerinin bir yenisine ‘otizm spektrum bozukluğu’ olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla 2003 yılından beri hizmet veren Tohum Otizm Vakfı ile imza attı. 22 Ocak Salı günü Maltepe Üniversitesi ve Tohum Otizm Vakfı arasında imzalanan protokol ile “Otizmli Bireylerin Eğitimi Sertifika Programı” çerçevesinde, otizm eğitimleri akademik düzeyde verilecek!

Maltepe Üniversitesi ve Tohum Otizm Vakfı iş birliği ile açılacak “Otizmli Bireylerin Eğitimi Sertifika Programı” kapsamında, otizm eğitimleri akademik düzeyde verilecek! Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü, Marma Otel İstanbul’da 22 Ocak Salı günü saat 14.00’te; Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Deniz Dağseven Emecen, Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer’in katıldığı protokol imza töreni basına açık şekilde gerçekleşti.

Özel eğitim öğretmenliği lisans programı mezunu öğretmen bulmakta yaşanan zorluklar nedeniyle, pek çok özel eğitim okul ve sınıfında alan dışından sözleşmeli öğretmen çalıştırılmakta olduğunun altını çizen ve otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere yönelik özel eğitim okullarında ve sınıflarında çalışan kadrolu özel eğitim öğretmenlerinin de öğretim becerilerinde önemli yetersizlikler görülmekte olduğunu vurgulayan Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin “Bugün dünyada her 68 çocuktan biri otizm riski ile doğuyor ve bu rakam her yıl artış eğilimi gösteriyor. Doğuştan gelen ve yaşamın ilk üç yılında fark edilen gelişimsel bir farklılık olan otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi, erken tanı ile yoğun, sürekli özel eğitim. Hal böyleyken Maltepe Üniversitesi ile yaptığımız ve özel eğitim uygulama merkezleri, özel eğitim sınıfları ve kaynaştırmada öğrenim gören otizmli çocukların nitelikli özel eğitim hizmetlerine kavuşmalarını amaçladığımız “Otizmli Bireylerin Eğitimi Sertifika Programı” çerçevesinde gerçekleştirilecek eğitimlerle, öğretmenlerin-uzmanların, otizm konusunda bilgi ve beceri düzeylerinde artış sağlanacak” dedi

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, “Adını her geçen gün daha fazla duyduğumuz Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), bugün yaklaşık her 68 çocuktan birinde görülmekte olan karmaşık bir gelişim farklılıktır. Erken tanı ve yoğun özel eğitim hizmetleri, bu çocukların gelişim, öğrenme ve davranış sorunlarının üstesinden gelmede kritik öneme sahiptir. Ülkemizde bu alanda yetişmiş uzman ve özel eğitim öğretmeni sayısı ve niteliğinin arttırılması hem üniversitelerin hem de sivil toplum kuruluşlarının sorumluluğudur. Bu sebeple, Otizm alanına büyük katkıları olan iki kurum arasında imzaladığımız bu protokol ile gerçekleştirilecek olan çalışmaların alana katkısı çok daha nitelikli ve etkili olacaktır” dedi.

Maltepe Üniversitesi ve Tohum Otizm Vakfı arasında imzalanan protokol ile açılacak “Otizmli Bireylerin Eğitimi Sertifika Programı”’na kayıt olanlara; ‘Otizm: Özellikler, Tanılama ve Eğitim’, ‘Uygun Davranışları Artırma Teknikleri’, ‘Uygun Olmayan Davranışları Azaltma Teknikleri’, ‘Davranış Sorunlarıyla Başa Çıkma’, ‘İletişim Becerilerinin Kazandırılması’, ‘Alternatif ve Destekleyici İletişim Becerilerinin Kazandırılması’, ‘Sosyal Becerilerin Kazandırılması’, ‘Oyun Becerilerin Kazandırılması’, ‘Temel Becerilerin Kazandırılması’, ‘Akademik Becerilerin Kazandırılması’, ‘Tohum Otizm Vakfı Eğitim Programı’ konuları anlatılacak ve uygulamalı eğitimler verilecek. Otizm konusunda bilgi ve beceri düzeylerinde artış sağlamak amacıyla açılan programa kayıt olmak isteyenler 21 Ocak - 11 Şubat 2019 tarihleri arasında Maltepe Üniversitesi’nin web sitesinden yapabilecekler.

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA:

"Anaokulundan Üniversiteye" savsözüyle Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Şimşek tarafından 1991 yılında Marmara Eğitim Kurumları, 1996 yılında İstanbul Marmara Eğitim Vakfı (İMEV) ve 1997 yılında da Maltepe Üniversitesi kurulmuştur. Maltepe Üniversitesi’nde, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Konservatuvar, Hemşirelik Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokuluyla, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bulunmaktadır. Adı geçen Akademik Birimlerde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programları yürütülmekte; araştırma ve uygulama merkezlerinde de çok sayıda çalışma yapılmaktadır.

TOHUM OTİZM VAKFI HAKKINDA:

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, "Otizm Spektrum Bozukluğu" olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinden bu yana çalışmalarını yürütmektedir.