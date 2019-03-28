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Labioplasti Operasyonu Nedir

Vajina bölgesinde iç ve dış dudakların normalden daha büyük olması veya sarkık olması özellikle genç kızlarda problem yaratmaktadır. İşte bu büyüklük ve sarkıklığı gidermek adına yapılan genital estetik operasyona labioplasti denmektedir.

Labioplasti Operasyonu Nedir

Vajina bölgesinde iç ve dış dudakların normalden daha büyük olması veya sarkık olması özellikle genç kızlarda problem yaratmaktadır. İşte bu büyüklük ve sarkıklığı gidermek adına yapılan genital estetik operasyona labioplasti denmektedir.

28 Mart 2019 Perşembe 12:15
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Labioplasti Operasyonu Nedir

Vajina bölgesinde iç ve dış dudakların normalden daha büyük olması veya sarkık olması özellikle genç kızlarda problem yaratmaktadır. İşte bu büyüklük ve sarkıklığı gidermek adına yapılan genital estetik operasyona labioplasti denmektedir. Bu genital estetik ameliyat ile eşit büyüklük sağlanır ve sarkıklık giderilir.

Labiumlar Normalden Daha Büyük Olursa Ne İfade Eder

Labiumlar normalden daha büyük olması ya da sarkık olması, uzun süre nemli kalmasına yol açar. Bu bölgenin nemlenmesi demek, vajinit bezlerinin abseleşmesine neden olmaktadır. Bu estetik kaygısının kadınlarda oluşması durumunda bazı cinsel problemlere sebebiyet verebilmektedir. Bu cinsel problemler ilişkilerin zedelenmesine yol açmaktadır. Özellikle genç olan kızlarda, bu irilik ve sarkıklığın olması, ileri yıllarda cinsel çekingenliklere yol açtığı söylenebilir. Çünkü bu iriliğin ve sarkıklığın olması, penisin vajinaya girişinde engeller ortaya çıkarabilmektedir. Bu engelleme de bazen ağrılara neden olmaktadır. Labiumları normalden daha da büyük olan kadınlar bazı ortamlarda da zorluk çekebilmektedir. Özellikle dar pantolon ya da mayo giymekten kaçındıkları söylenebilir. İşte bu genital operasyonları geçiren kişiler, bu tür ortamlarda daha rahat davranabilir, rahatça dar pantolon giyebiliyorlar. Ayrıca ilerideki cinsel yaşamları, ağrısız ve daha olumlu olabilir.

Labioplasti Genital Operasyonu Nasıl Yapılıyor

Genel anlamda lokal anestezi tercih edilmektedir. Labioplasti iç dudak sarkması Operasyonu süresi yaklaşık olarak yarım saat denilebilir. Operasyondan sonra hastalar normal yaşamlarına devam edebilmektedirler. Ancak operasyon sonunda hastaların bir ay kadar cinsel birliktelikten uzak durmaları önerilmektedir. Özellikle iki gün boyunca duş almamaları ve sonrasında da on beş gün boyunca ayakta duş almaları tavsiye edilir.

Peki Labiumlar Neden Değişim Gösterirler

Labiumlar bazı kızlarda, özellikle ergenlik zamanında hızlı değişen hormonlarla beraber normalden daha büyük ya da daha sarkık olarak gelişebilmektedir. Aynı şekilde kronik vajinal enfeksiyonlar da bu rahatsızlığı meydana getirebilmektedir. Kısacası labiumlardaki şekil bozulukları doğuştan olabiliyorken, en çok ergenlik zamanında değişiklik göstermektedir.

Klitoris bölgesindeki bu fazla bezlerin alınmasıyla beraber cinsel birliktelikte yaşanan haz daha da fazla olabilmektedir. Kısacası bu genital operasyon kadınlarda hem güven açısından, hem de cinsel yaşam bakımından önem ifade etmektedir.

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