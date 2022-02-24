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'Kulak içi kulaklıkta yüksek ses, işitme kaybı ve stres nedeni'

24 Şubat 2022 Perşembe 12:13
'Kulak içi kulaklıkta yüksek ses, işitme kaybı ve stres nedeni'

TOKAT - Tokat Devlet Hastanesi Başhekimi ve KBB uzmanı Dursun Tüzün, kulak içi kulaklıklarla müzik dinleme süresi ve ses seviyesi konusunda uyarılarda bulundu. Mecbur kalmadıkça kulak içi kulaklık kullanılmasını önermediklerini belirten Tüzün, "Ses, gürültü 60-70 desibeli geçtiği zaman işitme kaybı ve çınlama yaptığı gibi stres, tansiyon, huzursuzluk, uykusuzluk gibi rahatsızlıklara sebep oluyor. Bu kulaklıklar, mevcut ses desibelini daha yüksek hissettiriyor. Bu tür kulaklıkların kullanım süresi gün içinde 15-20 dakikayı geçmemeli" dedi.

Tokat Devlet Hastanesi Başhekimi ve KBB uzmanı Dursun Tüzün, özellikle genç neslin yaygın olarak kullandığı kulak içi kulaklıkların kalıcı kulak hasarına yol açtığı gibi stres, tansiyon, huzursuzluk, uykusuzluk gibi rahatsızlıklara da neden olabildiğini söyledi. Kalıcı hasarların önüne geçebilmek için bazı tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan Tüzün, mecbur kalmadıkça kulak içi kulaklığın kullanılmamasını ya da gün içerisinde 15-20 dakikayı geçmemesi gerektiğini belirtti.

Kulak içi kulaklıkla yüksek seste müzik dinlemenin kulak içindeki koruyucu mekanizmaları devreden çıkardığını vurgulayan Tüzün, "Bu durum kulakta, geçici ve kalıcı işitme kaybı, işitme azlığı, çınlama gibi sebeplere neden olmaktadır. Kulak içi kulaklık kullandığımız zaman dışarıda 60 desibel olan sesi biz 80-90 desibel gibi hissediyoruz. Kulağımız da bunu engelleyici dış kulak yapısı, kulak zarı, çekiç-örs-üzengi kemiğini kasan, sesi azaltan etkenler bir süre sonra yoruluyor. Bunlar yorulduğu zaman iç kulaktaki hücrelere zarar veriyoruz. Kalıcı felç dediğimiz sebepler oluşuyor. Buna bağlı genelde yüksek seste çalışan işçilerde oluşan çınlama, işitmede azlık, özellikle yüksek frekanslarda işitme kaybı, televizyon, zil, telefon sesini az duyma gibi şikayetler oluşuyor.  Bu da ileri yaşlarda daha çok artıyor" dedi.

'STRESE DE NEDEN OLUYOR'

Genç neslin kulak içi kulaklığı çok kullandığını ifade eden Dr. Dursun Tüzün, "Bu nedenle gençlerimizde bu şikayetleri daha çok duyuyoruz. Biz kulaklık kullanmamalarını tavsiye ediyoruz. Dış ses daha iyi bizim için. Ama illa kullanacak ise kulak kepçesini kaplayan kulaklık lazım.  İç ya da dış kulaklığın kullanım süresi de gün içinde 15-20 dakikayı geçmemeli. Özellikle kulak içinde kullanılan kulaklıklar, bakteriyel, mantar gibi viral enfeksiyonlara neden oluyor. Çünkü kulağın doğal bir havalanması var, doğal bir sıvısı var. Biz bu kulaklığı taktığımız da o havalanma ve sıvının akışı bozuluyor. Bakteriler ve mantarlar için kültür oluşuyor, bu da dış kulak yolu enfeksiyonuna neden oluyor.  Biz bu yüzden kulak içi kulaklığı tavsiye etmiyoruz. Mümkünsü hiç kullanmayalım. Gürültü 60-70 desibeli geçtiği zaman işitme kaybı, çınlama yaptığı gibi  stres, tansiyon, huzursuzluk, uykusuzluk gibi nedenlere de sebep oluyor" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KulaklıkYüksek SesKulak Içiİşitme Kaybı
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