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Kovid-19 günlük vaka sayısı yükselişe geçen ülkeler: İlk iki sırada ABD ve Çin var

Dünya çapında 2021 yılına göre düşüşe geçen günlük Kovid-19 vaka sayıları sebebiyle ülkeler, bu yıl kısıtlamaları kaldırılarak her alanda normalleşme çalışmalarına başladı. Ancak havaların ısınmasıyla birlikte başta ABD, Çin, Almanya, Brezilya ve Portekiz olmak üzere günlük Kovid-19 vaka sayılarının arttığı gözlemlendi. Dünya Sağlık Örgütü resmi verilerine göre ABD, dün 136 bin 522 yeni vaka açıklarken son 7 günlük toplam vaka sayısı 698 bin 712 oldu.

04 Haziran 2022 Cumartesi 16:24
Kovid-19 günlük vaka sayısı yükselişe geçen ülkeler: İlk iki sırada ABD ve Çin var

Birleşmiş Milletlere bağlı DSÖ resmi verilerine göre, son 7 günlük vaka sayısı toplamı en yüksek ikinci ülke 559 bin 151 vaka ile Çin oldu. Çin, dün 77 bin 193 günlük yeni vaka raporladı. Toplam vakada üçüncü sırada yer alan Avustralya’nın son 7 günlük vaka sayısı toplamı 230 bin 26 olurken günlük yeni vaka sayısı dün itibariyle 34 bin 983 oldu.

AVRUPA: PORTEKİZ VE ALMANYA YÜKSELİŞTE

Avrupa kıtasında Almanya son 7 günlük toplam vaka sayısını 217 bin 820 olarak açıklarken Portekiz ise vaka toplamında altıncı sıraya yerleşerek son 7 günlük vaka sayısını 172 bin 536 olarak raporladı. Güney Amerika kıtasında Brezilya Kovid-19’un vakalarının yükseliş yaşadığı bir diğer ülke oldu. Brezilya, dün 40 bin 979 yeni vaka ile son 7 günde toplam 213 bin 415 vaka açıkladı.

DSÖ, dünya genelinde 3 Haziran Cuma günü 486 bin 278 teyit edilmiş yeni günlük vaka raporladı.

EN FAZLA VAKA SAYISI, YÜKSEK GELİRLİ GRUPTA GÖRÜLDÜ  

Dünya Bankası verilerine göre en yüksek vaka sayıları, yüksek gelir ve üst-orta gelir grupları arasında gerçekleşti. Kıtalar arasında yeni vaka yüksekliği açısından Avrupa birinci sıraya yerleşirken, Amerika kıtaları ikinci sırada ve Batı Pasifik bölgesi üçüncü sırada yer aldı. Dünya genelinde son 7 günlük yeni  vaka sayısı toplamı 3 milyon 224 bin 435 olarak raporlanırken 8 bin 111 kişi yaşamını kaybetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kovid19PandeliABDÇinDSÖ
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