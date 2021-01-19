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Kovid-19 aşıları karekod sistemiyle kişiselleştiriliyor

Türkiye’de koronavirüsle mücadele kapsamında 14 Ocak Perşembe günü başlatılan aşı uygulamasında ilk hafta geride kalırken, toplam aşılanan sağlık çalışanı sayısı 1 milyona yaklaştı. Her vatandaş için özel olarak oluşturulan karekod uygulaması sayesinde aşılar kişiye özel olarak tahsis edilirken, aşılanan sayısı Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu üzerinden anlık olarak takip ediliyor.

19 Ocak 2021 Salı 14:15
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Kovid-19 aşıları karekod sistemiyle kişiselleştiriliyor

İSTANBUL - Sağlık Bakanlığı’nın yönetmeliklerini takip ederek Kovid-19 aşıları için karekod altyapısı geliştirdiklerini aktaran VISIOTT Genel Müdürü Emre Özden, Karekod sistemiyle aşıların kişiselleştiğini belirtti. Özden, “Bakanlık, her bir Kovid-19 aşısına karekod atayarak, aşı sahteciliğinin, karaborsacılığın, hak değişimi taleplerinin ve aşılama önceliğini manipüle edecek girişimlerin önüne geçiyor” dedi.
 

Sağlık Bakanlığı, ücretsiz olarak sunulan Kovid-19 aşılarını her aşamada takip etmek için devreye aldığı takip altyapısı sayesinde T.C. kimlik numarasını temel alarak kişiye özel bir karekod oluşturuyor. Bu sayede hem ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılmasının önüne geçiliyor hem de aşıların tedarik zincir boyunca izlenebilirliği sağlanıyor. Öte yandan hangi aşının kime, nerede, ne zaman yapılacağı işleniyor. Karekod sistemi sayesinde ayrıca anlık olarak aşılanan kişi sayısı Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu üzerinden online olarak takip edilebiliyor.

ŞEFFAF VE İZLENEBİLİR BİR AŞILAMA SÜRECİ OLUŞTURULDU

Tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp üretilen karekod sistemi, Sağlık Bakanlığı’nın aşı takip sistemi tarafından hazırlanan ulusal aşılama programında çocuk felci, karma, kuduz ve birçok farklı aşı için de 2011 yılından beri kullanılıyor.
 

VISIOTT Genel Müdürü Emre Özden, Sağlık Bakanlığı’nın yönetmeliklerini takip ederek Kovid-19 aşıları için karekod altyapısı geliştirdiklerini söyledi. Bakanlığa destek olduklarını anlatan Özden, “Sağlık Bakanlığı her bir Kovid-19 aşısına benzersiz bir karekod atayarak; aşı sahteciliğinin, karaborsacılığın, hak değişimi taleplerinin ve aşılama önceliğini manipüle edecek girişimlerin önüne geçiyor” dedi.
 

Özden, “Elektronik randevu sistemi gibi akıllı sağlık uygulamaları ile karekodları entegre ederek pandeminin başından beri uygulanan sosyal mesafe kuralının korunması sağlanıyor. Aşıları karekodlamanın bir diğer faydası ise her bir aşı için soğuk zincirin bozulup bozulmadığının takibinin sağlanmasıdır” diye konuştu.
 

TÜRKİYE İLAÇ TAKİP SİSTEMİNDEN TECRÜBELİ

Kovid-19 aşılarının tedarik zinciri boyunca izlenebilirliğini sağlayan karekod sisteminin, 2012 yılında uygulamaya giren İlaç Takip Sistemi (İTS) ile benzer altyapıyı kullandığını aktaran Özden, Türkiye’nin dünyada uçtan uca ilaç izlenebilirliğini tüm ilaç endüstrisini kapsayacak şekilde başarı ile gerçekleştiren ilk ülke olduğunu aktararak, ilaç izlenebilirliği konusunda çalışan ülkeler ve organizasyonlar arasında en kapsamlı ve sürdürülebilir (Level 5 - Country Level) sistemine sahip ülke konumunda olduğunu dile getirdi.

Son Güncelleme: 19.01.2021 14:32
Anahtar Kelimeler:
Kovid19 AşılarıKarekodKarekod Sistemi
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