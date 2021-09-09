Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1444.67
ALTIN
488.79
DOLAR
8.4585
STERLİN
11.7304
EURO
10.0210
Akaryakıt istasyonu kiraya veriliyor
Akaryakıt istasyonu kiraya veriliyor
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı yapıyor
Diyanet İşleri Başkanlığı personel...
Arpa tohumu ve ekmeklik buğday tohumu ihaleyle satılacak
Arpa tohumu ve ekmeklik...
Kampüs yemekhanelerinin işletme ihalesi yapılacak
Kampüs yemekhanelerinin işletme ihalesi...
Küspe kurutma tesisi yapım ihalesi
Küspe kurutma tesisi yapım...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Koronavirüste aşı sayısı 100 milyonu geçti

09 Eylül 2021 Perşembe 14:22
6 Okunma
Koronavirüste aşı sayısı 100 milyonu geçti

ANKARA - Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan Covid-19 aşı sayısı bugün itibarıyla 100 milyonu geçti.

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 14 Ocak 2021'de başlayan aşılama çalışmaları, yurt genelinde hızla devam ediyor. Aşılama çalışmalarına ilişkin veriler ise Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan 'https://covid19asi.saglik.gov.tr/' adresinden anlık olarak paylaşılıyor. Buna göre, bugün saat 13.45 itibarıyla 50 milyon 882 bin 59'u ilk doz, 39 milyon 488 bin 261'i ikinci doz, 9 milyon 643 bin 69'u ise üçünçü doz olmak üzere toplam yapılan aşı sayısı 100 milyon 13 bin 389'a ulaştı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aşı SayısıKoronavirüsTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bebeklerde görülen Pnömotoraks mutlaka tedavi edilmeli…
Bebeklerde görülen Pnömotoraks mutlaka tedavi edilmeli…
Bilim Kurulu üyesinden 'kampüslere aşı çadırı kurulsun' önerisi
Bilim Kurulu üyesinden 'kampüslere aşı çadırı kurulsun' önerisi
‘Toplum bağışıklığının güçlenmesi için aşılama, 2023'e kadar kaçınılmaz'
‘Toplum bağışıklığının güçlenmesi için aşılama, 2023'e kadar kaçınılmaz'
'Koronavirüsü atlatan 28, aşı olan 8 gün sonra kan bağışı yapabilir'
'Koronavirüsü atlatan 28, aşı olan 8 gün sonra kan bağışı yapabilir'
“Gıda takviye ürünlerinin fazlası ciddi hasarlara yol açabilir”
“Gıda takviye ürünlerinin fazlası ciddi hasarlara yol açabilir”
Atatürk Üniversitesi Antarktika'nın mikrobiyal çeşitliliğini araştıracak
Atatürk Üniversitesi Antarktika'nın mikrobiyal çeşitliliğini araştıracak
‘Sağlık Bu Kodda Saklı’ projesiyle uzman hekimler telefonda
‘Sağlık Bu Kodda Saklı’ projesiyle uzman hekimler telefonda
İLERİ TETKİK MR'LARI HER HASTANE YAPMIYOR 
İLERİ TETKİK MR'LARI HER HASTANE YAPMIYOR 
Çocukların Covid 19 mücadelesi
Çocukların Covid 19 mücadelesi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma