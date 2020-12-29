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“Koronavirüse karşı fitoterapi tedavisi”

Bitki özlerinden elde edilerek uygulanan fitoterapi tedavisinin, koronavirüse karşı etkili olduğunu söyleyen Uzman Diyetisyen Eda Balcı, “Fitoterapi son yıllarda bir hayli popülerleşti. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için çeşitli bitkilerden faydalanmak oldukça etkili” dedi.

29 Aralık 2020 Salı 09:53
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“Koronavirüse karşı fitoterapi tedavisi”

Kış soğuklarına girdiğimiz bu günlerde vücut direncini arttırmak adına yapılabileceklere dair tavsiyelerde bulunan Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, “Fitoterapinin son yıllarda bir hayli popülerleşti. Fitoterapi, bitkilerin özlerinin, etkili kısımlarının ve bunlardan elde edilen farklı şekillerinin kullanılarak uygulandığı tamamlayıcı ve destekleyici tedavi yöntemidir. Yüzyıllardır bitkiler hastalıklardan korunmada, hastalığın tedavisinde kullanılmışlardır. Günümüzde modern tıpta da kullanılmaktadır” dedi.

“BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÇEŞİTLİ BİTKİLERDEN FAYDALANILMALI”

Özellikle gebe ve emzikli kadınların ya da kronik hastalığı olanların mutlaka hekim kontrolünde bitkilerden faydalanması gerektiğini belirten Uzman Diyetisyen Balcı, bağışıklık sistemini güçlendirmek için çeşitli bitkilerden faydalanmanın etkili olduğunu, bazı bitkilerin, kullanılan ilaçlarla etkileşime girerek ilacın etkisini azaltabileceğinin unutulmaması gerektiğini ifade etti.

KORONAVİRÜSÜN PANZEHİRLERİ”

Özellikle bazı bitkilerin bağışıklık sistemimiz üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu söyleyen Balcı, bu bitkilerden başlıcalarını ve önemli etkilerini sıraladı:

''Kekik koronavirüste olumlu etkileri olduğu söylenen kekiğe ilgi son zamanlarda oldukça artmıştır. Antioksidan özelliğinden dolayı bağışıklık sistemini korur ve hastalıklara karşı önleyici etki gösterir. Aynı zamanda bronşit ve astım hastalıklarına da iyi geldiği belirtilmiştir. Fakat fazla tüketimi tansiyon yüksekliğine neden olmaktadır. Adaçayı antioksidan bir bitki olan adaçayı üst solunum yolu hastalıklarında kullanılmaktadır. Metabolizmayı hızlandırmaktadır. Antiviral ve antibakteriyel etkilerinden dolayı virüslerin ve bakterilerin sebep olduğu hastalıklara karşı etkilidir. Fakat kullanımına dikkat edilmesi gereken bir bitkidir. Fazlası çarpıntıya ve krampa sebep olabilmektedir. Zencefil enfeksiyonlara karşı koruyucu rolü olan ve bağışıklık sistemini güçlendiren zencefilin daha birçok faydası bulunmaktadır. Sindirim sistemine, kalbe, solunum yolları hastalıklarına karşı etkili olduğu bilinmektedir. Özellikle gebelikte kullanımına dikkat edilmesi gerekmektedir. Fazla tüketilen zencefil düşüğe sebep olabilmektedir.

“YEŞİLÇAY’I TANSİYON VE BÖBREK HASTALARI TÜKETİRKEN DİKKAT ETMELİ”

Uzman Diyetisyen Balcı, bitkileri sıralamaya şöyle devam etti:

“Biberiye yüksek miktarda C,E,K vitaminleri ve kalsiyum, fosfor gibi mineralleri barındıran biberiye bağışıklık sistemi için faydalı bitkilerdendir. Yemeklere lezzet vermesi için de kullanılan biberiye bağışıklık sisteminin güçlenmesinde etkilidir. Yeşil çay içeriğindeki kateşinler sayesinde antioksidan etki gösterir ve böylelikle bağışıklık sistemini güçlendirir. Aynı zamanda kan şekerini düzenler, kalbi güçlendirir, sindirim sistemi üzerinde etkilidir. Fakat yeşil çayın diüretik etkisinden ötürü tansiyon hastalarının ve böbrek hastalığı olanların tüketimine dikkat etmesi gerekmektedir. Sarımsak antiviral ve antibakteriyel ve antiseptik etkisinden dolayı virüs ve bakterilerin sebep olduğu hastalıklara karşı etkilidir. Antioksidan içeriği ile de bağışıklık sistemini desteklemektedir. Zerdeçal içeriğinde bulunan kurkumin adlı bileşen sayesinde sağlık üzerindeki olumlu etkileri özellikle son zamanlardaki çalışmalarla gösterilmiştir. Güçlü antienflamatuar ve antioksidan özelliği ile bağışıklık sistemi için olumlu etkileri olan bir bitkidir.''

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsFiloterapi
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