Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.455,53
ALTIN
1.054,17
DOLAR
18,56
STERLİN
22,01
EURO
19,24
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Mecidiyeköy'de iş merkezinde bulunan mağaza ve ofisler açık artırma ile satılacak
Mecidiyeköy'de iş merkezinde bulunan...
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden ulaşım ihalesi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden ulaşım...
Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Gazi Üniversitesi 64 Öğretim Üyesi alacak
Gazi Üniversitesi 64 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Koronavirüs sonrası unutkanlık ortaya çıktı

Prof. Velioğlu, “Koronavirüs sonrası hastalarımızın yüzde 20’sine ulaşan oranlarda unutkanlık görülüyor” dedi. 

13 Kasım 2022 Pazar 11:00
Koronavirüs sonrası unutkanlık ortaya çıktı

TRABZON (DHA)

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs sonrası ortaya çıkan sağlıkla ilgili uzayan sorunların sadece akciğerle ilgili olmadığına dikkat çekerek "Koronavirüs sonrası ciddi bir unutkanlık problemi yaşayan hastalar var” dedi. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sibel Velioğlu da “Koronavirüs sonrası hastalarımızın yüzde 20’sine ulaşan oranlarda unutkanlık görülüyor” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü her geçen gün koronavirüsle ilgili yeni bilgiler edindiklerini belirterek, “Koronavirüs sonrası ortaya çıkan sağlıkla ilgili uzayan sorunlar sadece akciğer ile ilgili olmayabiliyor. Farklı organlarda farklı sorunlar yaşayan hastalarımız var. Mesela bunlardan benim kendi hastalarım da gördüğüm yakınmaları söyleyeyim. Benim en çok gördüğüm unutkanlık. Koronavirüs sonrası ciddi bir unutkanlık problemi yaşayan hastalar var” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsUnutkanlıkProf. Dr. Sibel VelioğluProf. Dr. Tevfik Özlü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Güçlü bağışıklık için Akdeniz tipi beslenme şart”
“Güçlü bağışıklık için Akdeniz tipi beslenme şart”
Meme kanserine farkındalık hareketi başlatıldı 
Meme kanserine farkındalık hareketi başlatıldı 
Bakan Yardımcısı Birinci: Sağlıkta dijitalleşmede süper güç konumundayız
Bakan Yardımcısı Birinci: Sağlıkta dijitalleşmede süper güç konumundayız
Erken ölümler, ekonomiye kayıp olarak yansıyor
Erken ölümler, ekonomiye kayıp olarak yansıyor
“Kontrolsüz ateş düşürücü kullanmak zatürre semptomlarını gizleyebilir”
“Kontrolsüz ateş düşürücü kullanmak zatürre semptomlarını gizleyebilir”
Bilim Kurulu Üyesi Şener'den 'üçlü virüs' uyarısı
Bilim Kurulu Üyesi Şener'den 'üçlü virüs' uyarısı
Ankara Üniversitesi'nden biyoteknolojik yöntemlerle ilaç ve aşı çalışması
Ankara Üniversitesi'nden biyoteknolojik yöntemlerle ilaç ve aşı çalışması
Geçmeyen Göğüs Ağrıları
Geçmeyen Göğüs Ağrıları
Göz Bankası Kurucu Müdürü Yüksel: 1 korneadan 2 hasta yararlanabiliyor
Göz Bankası Kurucu Müdürü Yüksel: 1 korneadan 2 hasta yararlanabiliyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول