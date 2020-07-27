Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
'Katil' kelimesi gazete ile kapatıldı
Son Dakika
'Katil' kelimesi gazete ile kapatıldı
Okan Buruk: "En büyük amacımız Avrupa Ligi"
Son Dakika
Okan Buruk: "En büyük amacımız...
Adana'da terör uygulaması
Son Dakika
Adana'da terör uygulaması
Çanakkale'de orman yangını
Son Dakika
Çanakkale'de orman yangını
Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun gol kralı Sörloth
Son Dakika
Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 613'e yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 40 bin 16 testten 927'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 17 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 613 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 209 bin 487'ye yükseldi.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:00
0 Okunma
Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 613'e yükseldi

Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 40 bin 16 test yapıldı, 927 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken, 1010 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 4 milyon 572 bin 688, toplam vaka sayısı 226 bin 100, toplam vefat sayısı 5 bin 613, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1249, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 387, toplam iyileşen hasta sayısı 209 bin 487 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne yakın. Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor." değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaKoronavirüsPandemiCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taşova: Bayram ziyaretine gitmeyin 
Taşova: Bayram ziyaretine gitmeyin 
Özlü: Bu bayram daha riskli
Özlü: Bu bayram daha riskli
Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 580'e yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 580'e yükseldi
Bakan Koca: Test yapılan 1000 kişiden 2,5'i pozitif çıktı
Bakan Koca: Test yapılan 1000 kişiden 2,5'i pozitif çıktı
Plastikte kullanılan kimyasallara dikkat
Plastikte kullanılan kimyasallara dikkat
Uzmanından kurban eti uyarısı
Uzmanından kurban eti uyarısı
'Tek başına siperlik takmak virüsten korumaz'
'Tek başına siperlik takmak virüsten korumaz'
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs test açıklaması!
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs test açıklaması!
'HAYAT, UMUT VERİCİ BİR DÜZENE GİRİYOR'
'HAYAT, UMUT VERİCİ BİR DÜZENE GİRİYOR'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı