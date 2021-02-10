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Koronavirüs salgınında can kaybı 26 bin 998'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

10 Şubat 2021 Çarşamba 08:29
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Koronavirüs salgınında can kaybı 26 bin 998'e yükseldi

Son 24 saatte yapılan 137 bin 712 testte, 8 bin 636 vaka ile 659 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 98 kişi ile toplam can kaybı 26 bin 998'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 137 bin 712 testte 8 bin 636 vaka, 659 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 98 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 109 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 30 milyon 893 bin 496 toplam vaka sayısı 2 milyon 548 bin 195, toplam vefat sayısı 26 bin 998, toplam ağır hasta sayısı 1310, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 437 bin 382 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıCovid19PandemiKoronavirüsFahrettin Koca
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