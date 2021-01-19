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Koronavirüs salgınında can kaybı 24 bin 161'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Ocak 2021 Salı 08:51
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Koronavirüs salgınında can kaybı 24 bin 161'e yükseldi

Son 24 saatte yapılan 151 bin 342 testte, 5 bin 862 vaka ile 749 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 164 kişi ile toplam can kaybı 24 bin 161'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 151 bin 342 testten 5 bin 862 vaka, 749 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 164 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 905 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 27 milyon 523 bin 423, toplam vaka sayısı 2 milyon 392 bin 963, toplam vefat sayısı 24 bin 161, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 183, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 270 bin 769 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıFahrettin KocaKoronavirüsPandemiCovid19Aşı
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