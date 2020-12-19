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Koronavirüs salgınında can kaybı 17 bin 610'a yükseldi

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 205 bin 809 testte, 26 bin 410 vaka ile 4 bin 103 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 246 kişi ile toplam can kaybı 17 bin 610'a yükseldi.

19 Aralık 2020 Cumartesi 08:26
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Koronavirüs salgınında can kaybı 17 bin 610'a yükseldi

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan güncel 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 205 bin 809 testten 26 bin 410 vaka, 4 bin 103 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 246 kişi hayatını kaybederken, 31 bin 945 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 22 milyon 107 bin 503, toplam vaka sayısı 1 milyon 982 bin 90, toplam vefat sayısı 17 bin 610, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 707, toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 753 bin 552 oldu.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde aktarıldı.

'TEDBİRLERİN HAFTA SONUNDAN İTİBAREN ETKİSİNİ DAHA ÇOK GÖSTERMESİNİ BEKLİYORUZ'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 4 bin 103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsPandemiCovid19Fahrettin KocaBakan
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