Koronavirüs salgınında can kaybı 13 bin 558'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 168 bin 212 testten 29 bin 281 vaka, 6 bin 439 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 185 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 15 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 18 milyon 415 bin 636, toplam hasta sayısı 494 bin 351, toplam vefat sayısı 13 bin 558, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 11, toplam iyileşen hasta sayısı 400 bin 242 oldu.

Tabloda yer alan haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı yüzde 99,8 şeklinde yer aldı.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA DESTEK OLUN'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün 6439 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. Bu yükü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza destek olun. Tedbirlere daha sıkı uyarak mücadeleye güç katın" değerlendirmesinde bulundu.