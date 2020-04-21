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'Koronavirüs kan bağışı yapmaya mani değil'

KORONAVİRÜS salgının ardından endişe yaşayan vatandaşlar kan bağışında bulunmayınca Kızılay’ın kan stoku yüzde 50’ye kadar düştü. Türk Kızılay Adana İl Başkanı Ramazan Saygılı, "Koronavirüs kan bağışı yapmaya mani değil. Şu an kritik seviyede olan kan stokumuzu artırmamız gerekiyor” dedi.

21 Nisan 2020 Salı 09:09
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'Koronavirüs kan bağışı yapmaya mani değil'

Kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını, hayatın her alanında olumsuz etkisini sürdürüyor. Salgın nedeniyle kan bağışı yapanların sayısı azalınca, Kızılay’ın kan stokları da hızla erimeye başladı. Türk Kızılay Adana İl Başkanı Ramazan Saygılı, koronavirüs nedeniyle kan bağışının düştüğünü belirterek, kan stoklarının tehlikeli sınıra gerilediğini söyledi. Bağışçıların koronavirüs bulaşacağı korkusundan dolayı kan bağışında bulunmadığını, ancak bu korkunun yersiz olduğunu ifade eden Saygılı, "Hastanelerde şifa bekleyen vatandaşlarımızın ameliyatlarının aksamaması için her bireyin bağış yapması gerekiyor. Şu an kritik seviyede olan stoğumuzu artırmamız gerekiyor. Koronavirüs kan bağışı yapmaya mani değil. Her bir kardeşimizi Kızılay’a kan bağışı yapmaya davet ediyorum” dedi.

‘KAN BAĞIŞINDA BÜYÜK AZALMA VAR’

Çocuk Hemotoloji Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen ise kemoterapi tedavisinin, kan ve kan ürünleri olmadan yapılamayacağını belirterek, "Koronavirüs nedeniyle Kızılay’a bağış sayılarında çok büyük bir azalma var. Kızılay’ın kan stokları yüzde 50 azalmış durumda. Sadece kemoterapi alan hastalarımız değil, trafik kazası geçirenler, by-pass ameliyatına girecek olan hastalar da büyük sıkıntı yaşayabilirler. Zaten Kızılay gerekli şartları sağlıyor. Vatandaşları Kızılay’a kan bağışı yapmaya davet ediyorum” diye konuştu.

DHA

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