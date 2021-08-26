Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1457.5
ALTIN
481.68
DOLAR
8.3921
STERLİN
11.5573
EURO
9.8942
Araştırma görevlisi alınacak
Araştırma görevlisi alınacak
Bireysel danışman alınacak
Bireysel danışman alınacak
Pazarlama hakkı satılacak
Pazarlama hakkı satılacak
Madeni yağ ve antifriz alınacak
Madeni yağ ve antifriz...
Araştırma görevlisi alınacak
Araştırma görevlisi alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Koronavirüs aşılarını yaptırmayan 2 doktor virüs nedeniyle öldü

KORONAVİRÜS tedavisi gören Operatör Dr. İlhami Atılgan (55) ve Patolog Dr. Murat Tad (49), Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İki doktorun da koronavirüs aşılarını yaptırmadıkları belirtidi. 

26 Ağustos 2021 Perşembe 09:39
10 Okunma
Koronavirüs aşılarını yaptırmayan 2 doktor virüs nedeniyle öldü

Bir süredir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüse yakalandıkları için tedavi altında bulunan iki doktor Operatör Dr. İlhami Atılgan ve Patolog Dr. Murat Tad, dün gece  hayatını kaybetti. İki dokktorun da koronavirüs aşılarını yaptırmadıkları belirtildi. 

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İki arkadaşımız Kovid-19'a yenildi. Operatör Dr. İlhami Atılgan 55, Patolog Dr. Murat Tad 49 yaşındaydı. Kayıtlarımızdan maalesef, iki değerli hekimin aşı olmadığını öğrendik. Meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Benzer acılar artık yaşanmasın" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi HastanesiFahrettin KocaKoronavirüsCovid19Aşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vaka sayısında ikinci Diyarbakır'da maske ve mesafe unutuldu
Vaka sayısında ikinci Diyarbakır'da maske ve mesafe unutuldu
 Saç Ekimi İle Aynalarla Barışmanın Zamanı Geldi
 Saç Ekimi İle Aynalarla Barışmanın Zamanı Geldi
Turkovac aşısının Faz 3 aşamasında ilk dozu Kayseri'de de uygulandı
Turkovac aşısının Faz 3 aşamasında ilk dozu Kayseri'de de uygulandı
Tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı
Tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı
DÜNYADA İLK OLACAK!
DÜNYADA İLK OLACAK!
Öğretmenlerin yüzde 83'ü aşı oldu
Öğretmenlerin yüzde 83'ü aşı oldu
Bakan Koca'dan anne ve babalara '6 Eylül' mesajı
Bakan Koca'dan anne ve babalara '6 Eylül' mesajı
Prof. Dr. Kılıç: Toz fırtınası olduğu zaman maske takın
Prof. Dr. Kılıç: Toz fırtınası olduğu zaman maske takın
Tekirdağ'da koronavirüsten ölenlerin yüzde 88'i aşı olmayanlar 
Tekirdağ'da koronavirüsten ölenlerin yüzde 88'i aşı olmayanlar 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma