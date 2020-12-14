KORONA SONRASI AKCİĞERLERİNİZE İYİ BAKIN! 

SUMRU AYDIN

İSTANBUL

Covid-19 tüm Dünya’da ve Türkye’de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Türkiye’de ve birçok ülkede yasaklar devam ediyor. Aşı yaygınlaşana kadar yapmamız gereken en önemli şey Maske+Mesafe ve hijyen. Sağlık Notlarında bu hafta Avrasya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kanan Abbaslı Korona Virüs’ün Akciğerde yarattığı etkilerden bahsediyor. Herkese sağlıklı, mutlu haftalar diliyorum.

İşte Korona’nın DSÖ’ye Göre Belirtileri:

En Yaygın Semptomlar:

Ateş

Kuru öksürük

Yorgunluk

Daha Seyrek Görülen Semptomlar:

Ağrı ve sızı

Boğaz ağrısı

İshal

Konjunktivit

Baş Ağrısı

Tat alma veya koku duyusunun kaybı

Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

Kovid- 19 Sonrası Akciğer’de Kalıcı Hasar Olur mu?

Enfeksiyon tedavisi tamamlanmış olsa dahi, sonrasında akciğer için kalıcı hasar veya tekrarlayabilecek sorun olup olmayacağı hasta için büyük endişe sebebi oluyor. Akciğer tutulumu kısa sürede pek çok odağa yayılabiliyor. Covid zatürresi geç başvuru veya hiç tedavi alamama durumunda başka enfeksiyonların oluşumuna zemin hazırlamakta ve hastanın solunum yetmezliğine gidişi hızlanmaktadır.

Akciğer’deki En Büyük Risk: İşlev Bozukluğu ya da Küçülme

Özellikle solunum sıkıntısı ve inatçı öksürükle gelen, oksijen seviyesinde düşme belirlenen hastaların radyolojik değerlendirmesinde yaygın olarak akciğer tutulumu tespit ediliyor. Hastanın takibi süresinde erken dönemde düzelme göstermiyor. Hasta kendini iyi hissettiği, nefes darlığı azaldığı halde akciğer lezyonları izlenmeye devam etmekte, ortalama 40 gün içinde istediğimiz gerilemeyi görmekteyiz. Burada en önemli durum ise pek çok akciğer hastalıklarında da rastlayabildiğimiz, akciğerin o bölgesinde fonksiyon kaybı ve hacim azalmasına yol açan fibrozis tablosunun oluşmasını önlemeye yönelik uygulamalardır.

Kalıcı Hasar Olmaması İçin Egzersiz Yapın!

Açık havada yürüyüş, gerekirse önce hafif tempoda koşu bandı veya bisikletle çalışması, diyaframı çalıştıran derin soluk alıp verme egzersizlerinin uygulanması, triflo gibi yardımcı cihazlarla çalışılması, hatta bazen sadece balon şişirme egzersizinin bile uygulanması takip edilen hastalarda akciğerde kalıcı hasar oluşumuna ciddi engel olabilir.

İşte Korona Virüsten Korunma Yolları:

D vitamini depolarınızı doldurun

C vitaminini düzenli olarak alın

Bağışıklık sisteminin kalkanı Çinkoyu ihmal etmeyin

Probiyotiklere sofralarınızda mutlaka yer verin

Her gün 10-12 bardak su için

Uyku Düzeninize Önem Verin