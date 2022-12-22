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Konya'da devlet hastanelerine 'X-Ray' cihazı kuruldu

22 Aralık 2022 Perşembe 11:36
Konya'da devlet hastanelerine 'X-Ray' cihazı kuruldu

KONYA'da, doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında tabancayla vurularak öldürülmesi sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hastanelere 'X-Ray' cihazı koyacaklarını duyurmasının ardından Konya Numune Hastanesi'nde bu uygulamaya geçildi. Hastaneye gelenler 'X-Ray' cihazından geçerek içeri alınıyor.

Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya, 6 Temmuz günü hastanedeki klinikte, annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Hacı Mehmet Akçay, saldırının ardından aynı silahla intihar etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise olayın ardından sağlıkta şiddet konusuyla ilgili hastanelere 'X-RAY' cihazı koyacaklarını söyledi. Bu kapsamda Konya Numune Hastanesi'nde 'X-Ray' cihazı kullanılmaya başlandı. Hastalar cihazdan geçerek hastaneye alınıyor. Konya Şehir Hastanesi’ne de X-Ray cihazı kurulmasının planlandığını belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
XRay CihazıKonyaDevlet Hastaneleri
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