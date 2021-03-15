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'Konuşurken ıslanan maske hemen değiştirilmeli'

Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Sibel Yavaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında takılan koruyucu maskelerin en fazla 3-4 saat kullanıldıktan sonra değiştirilmesi, yüksek sesle konuşma sırasında ıslanan maskelerin ise hemen çıkarılması gerektiğini söyledi.

15 Mart 2021 Pazartesi 12:02
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'Konuşurken ıslanan maske hemen değiştirilmeli'

TOKAT - Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 27 Şubat ve 5 Mart dönemini kapsayan haftalık koronavirüs haritasındaki verilere göre, vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 5'te Tokat da yer aldı. Tokat'ta, geçen hafta vaka sayısı 100 binde 166,50 olurken, bu hafta 228,82 olarak tespit edildi. Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Sibel Yavaş, koronavirüs tedbirleri hakkında uyarılarda bulundu.

'GEREKSİZ KALABALIK OLUŞMAMALI, İŞLER HALLEDİLİP EVE DÖNÜLMELİ'

Tokat'ın kırmızı bölgeden çıkması için kurallara uyulması gerektiğini söyleyen Uzman Dr. Sibel Yavaş, "Herkesin önce kendi sağlığını, sonra çevresindekilerin sağlığını korumak için düzenli ve uygun bir maske kullanması, gerektiğinde maskenin değiştirilmesi, el hijyenine dikkat etmesi ve uygun sosyal mesafeyi korumak lazım. Gereksiz bir şekilde kalabalık oluşturmamak adına cadde ve sokaklarda kısa sürede işlerini halledip evlere dönülmesini öneririm" dedi. 

'MASKE AĞZIMIZI VE BURNUMUZU TAMAMEN KAPATMALI'

Açık havada insanların biraz daha rahat olduğunu ifade eden Yavaş, "Burada yapılan yanlışlardan bir tanesi park ve bahçelerde insanlar yan yana oturuyor. Sosyal mesafeye dikkat edilmiyor. Uygun mesafeyi mutlaka korumamız lazım. Aşılansak da aşılanmasak da bu tedbirleri hiçbir şekilde gevşetmemiz lazım ki, bu yüksekliği kırabilelim. Maskeyi ağzımızı ve burnumuzu tamamen kaplayacak şekilde kullanılmalı, ıslandığı ya da nemlendiği zaman değiştirmeliyiz. Bu 3-4 saatlik bir durum. Cerrahi maskenin ömrü o kadardır. Bu süreç sonunda yenilememiz gerekiyor. Yüksek sesle konuşuyorsak, nemlenip ıslanıyorsa hemen değiştirmemiz lazım" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Islanan MaskeTokat Devlet HastanesiDr. Sibel Yavaş
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