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Kollarda Ağrı ve Uyuşma Boyun Fıtığı Habercisi Olabilir

Boynumuzda 7 adet omurga kemiği vardır. Bu omurların arasında da disk dediğimiz yumuşak bir doku bulunur. Omurlar arasında bulunan yumuşak dokunun olması gerektiği yerden geriye doğru yani omurilik ve omurilikten çıkan sinirlerin bulunduğu bölgeye doğru fıtıklaşıp omuriliğe baskı uygulamasına boyun fıtığı denir. Medicana Bahçelievler Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Baykara boyun fıtıkları hakkında önemli bilgiler verdi.

Kollarda Ağrı ve Uyuşma Boyun Fıtığı Habercisi Olabilir

Boynumuzda 7 adet omurga kemiği vardır. Bu omurların arasında da disk dediğimiz yumuşak bir doku bulunur. Omurlar arasında bulunan yumuşak dokunun olması gerektiği yerden geriye doğru yani omurilik ve omurilikten çıkan sinirlerin bulunduğu bölgeye doğru fıtıklaşıp omuriliğe baskı uygulamasına boyun fıtığı denir. Medicana Bahçelievler Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Baykara boyun fıtıkları hakkında önemli bilgiler verdi.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:37
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Kollarda Ağrı ve Uyuşma Boyun Fıtığı Habercisi Olabilir

Bacaklarda Kuvvetsizlik Görülür

Op. Dr. Eyüp Baykara, ‘’ Boyun fıtığı belirtileri fıtığın etkilediği omurilik seviyesi ve etkilediği sinirin uyardığı bölgeye göre değişkenlik gösterir. Sadece boyun bölgesinde ağrı nadir olarak görülür. Omuz ve kollara vuran ağrı ve uyuşma tipik boyun fıtığı belirtileridir. Fıtığın yerleşim yerine göre sırt ve göğüs ön bölgesinde ağrı görülebilir ve sıklıkla kalp krizi ağrısıyla karıştırılır. Boyun fıtıkları nadir olarak baş ağrısına sebep olur. Boyun fıtığı belirtileri, fıtığın büyüklüğüne, siniri ve omuriliği etkileme derecesine göre ellerde ve kollarda kuvvet kaybıyla kendini gösterebilir. Daha ilerlemiş ileri düzey ve omurilikte büyük baskıya neden olan fıtıklarda omurilikte hasar geliştiğinden dolayı bacaklarda da kuvvetsizlik ve dengesiz yürüme gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Boyun fıtıklarının neredeyse yaklaşık yüzde 1’i ameliyat gerektirir. Çoğu boyun fıtığı kaynaklı ağrılar ilaç tedavisi ile düzelir.’’ diye konuştu.

Fizik Tedavi Uygulamalı Denenmelidir

Dr. Baykara, ‘’  İlaç tedavisi ile tam düzelmeyen ağrılarda fizik tedavi uygulamaları önemlidir. Fizik tedavi ve boyun eklem içi enjeksiyon uygulamaları çoğu hastada ağrı kontrolü sağlar. Bütün tedavilere rağmen geçmeyen ağrılarda cerrahi müdahale gerekir. Boyun fıtığına bağlı ellerde veya kollarda kuvvet kaybı gelişmişse tek seçenek cerrahidir. El veya kollarda kuvvet kaybı gelişmesi fıtığın baskısına bağlı sinir ve omurilikte hasar gelişmeye başladığının göstergesidir ve vakit kaybetmeden baskıya yol açan fıtığın cerrahi ile alınması gerekir. Boyun fıtığı ameliyatı boynun ön kısmından yaklaşık 1.5cm’lik cilt kesisi ile mikroskop altında yapılır. ‘’ dedi.  Operasyon yaklaşık 1 saat kadar sürer diyen Dr. Eyüp Baykara şu konulara dikkat çekti. ‘’ Boyunda fıtığın boşaltıldığı yere Cage veya Protez dediğimiz özel bir malzeme konur. Hasta ameliyat sonrası servise alınır ve yaklaşık 4 saat sonra yürür. Boyun fıtığı ameliyatı sonrası genellikle boyunluk kullanmak gerekmez. Hasta aynı gün taburcu edilebilir. Boyun fıtıklarının ameliyat sonrası tekrarlama ihtimali sıfırdır. Omurgaya önden yaklaşıldığı için fıtık dediğimiz yumuşak doku mikroskop altında tamamen temizlenir bu yüzden tekrarlama ihtimali yoktur. Hastalar 1 hafta sonra işlerine döner. Deneyimli ellerde yapıldığı takdirde ameliyat ile ilgili riskler yok denecek kadar düşük oranlardadır.’’

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Boyun FıtığıMedicana BahçelievlerBeyin Ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Baykara
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