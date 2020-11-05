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"Koku kaybı akupunktur ile ortadan kaldırılabilir"
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"Koku kaybı akupunktur ile ortadan kaldırılabilir"

Koku alma duyusu gribal enfeksiyonlarla geçici olarak kayboluyor. Ancak koronavirüste bu kayıp uzun süreli olabiliyor. Halk arasında 'koku kaybı' olarak bilinen anozminin akupunturla tedavi edilebileceğini belirten Akupunktur Uzmanı Dr. Serhat Koran, "Sinir sistemi hastalıkları, beyin tümörleri, enfeksiyonlar, burun içindeki polipler, depresyon ve koronavirüs anozmiye neden olabilir. Akupunktur tedavisi, koronavirüsün vücutta bırakabileceği koku ya da tat alamama, kronik ağrılar ve psikolojik kalıcı hasarların oluşmasını engeller" dedi.

05 Kasım 2020 Perşembe 13:57
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"Koku kaybı akupunktur ile ortadan kaldırılabilir"

İSTANBUL - Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi'nden Fitoterapi ve Akupunktur Uzmanı Dr. Serhat Koran, halk arasında koku kaybı olarak bilinen anozminin akupunkturla tedavi edilebileceğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Koran, anozminin birçok hastalığın belirtisi olarak ortaya çıktığına dikkati çekerek, "Bu hastalıklar arasında sinir sistemi hastalıkları ve beyin tümörleri olduğu gibi burun içindeki polipler, depresyon ve anksiyete gibi psikolojik hastalıklar da yer almaktadır. Ancak geçici anozminin en sık nedeni basit gribal enfeksiyonlardır. Modern tıpta psikolojik ve fiziksel temelleri olabilen koku ve tat kaybının kesin nedeni bulunamadı ve bunun için maalesef yeterli tedavi geliştirilemedi. Diğer yandan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tedavi yöntemi olan akupunktur koronavirüs dahil olmak üzere birçok hastalığa bağlı oluşabilen anozmi tablosunda etkili sonuçlara ulaşabiliyor" dedi.

KORONAVİRÜS BELİRTİSİ DE OLABİLİR

Koronavirüsün de anozmiye neden olabileceğini belirten Dr. Koran, şöyle devam etti:

"Gribal enfeksiyonlarda koku ve tat alamama durumu genellikle burun akıntısı, ateş, öksürük gibi şikayetlerin en alevli olduğu birkaç günlük süre içerisinde görülür, sonrası kaybolur. Ancak koronavirüse bağlı enfeksiyondaki durum birkaç gün olabileceği gibi aylarca hatta daha uzun sürebilir. Koronavirüse bağlı koku ve tat kaybı hastalığın şiddetinden bağımsız olup hastanın tek şikayeti koku ve tat kaybı da olabilir. Bunun nedeni tam olarak bilinmemekle beraber koronavirüs enfeksiyonunun tetiklediği anksiyete gibi psikolojik bir zemin de olabilir, koku duyusundan sorumlu olfaktör sinirin etkilenmesi ya da bu sinirin uyarılarının başladığı ya da bittiği hücrelerdeki etkilenmeler de olabilir."

BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLER, KALICI HASARLARI ENGELLER

Dr. Koran, akupunkturdaki felsefenin; kişinin psikolojik, zihinsel ve fiziksel olarak iyilik haline gelmesi olduğuna değinerek, sözlerini şöyle noktaladı:

"Yani akupunktur tedavisi ile koronavirüs hastalığı öncesi ve sonrası tüm süreçte hastaya ruhsal ve fiziksel destek sağlanır. Vücudumuzdaki sinir, kalp, dolaşım, solunum sistemleri ve psikolojik durum başta olmak üzere tüm organ ve dokularımızın daha dayanıklı, daha dirençli olması sağlanır. Bu anlamda akupunktur tedavisi hem koronavirüs enfeksiyonu öncesi vücudumuzun direncini destekler hem de hastalık sürecinde koronavirüs ile savaşımızda bize destek olur. Ayrıca virüsün vücutta bırakabileceği koku ya da tat alamama, kronik ağrılar, depresyon ve anksiyete gibi psikolojik kalıcı hasarların da oluşmasını engeller. Koronavirüs enfeksiyonu sonrası anozmi durumunda hastadan hastaya değişmekle beraber yaklaşık 6 seans akupunktur uygulanır ve koku/tat duyusu büyük oranda geri kazanılır. Akupunktur tedavisindeki başarı hastanın yaşı ve var olan diğer kronik hastalıkların durumuna göre değişiklik gösterebilir. Ancak en zorlu hastalar da bile belli düzeyde koku duyusu geri kazanılabilir."

DHA

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Akupunktur Uzmanı Dr. Serhat KoranKoku KaybıAkupunktur
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