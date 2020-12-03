Koçluk nedir ? Ne değildir ?

HABER: DİNÇER KARACALAR



Dünyada uzun zamandır saygın bir meslek olan profesyonel koçluk, son günlerde, ülkemizde de popüler bir meslek haline gelmeye başladı.

Peki kimdir koç?

Kişilerin, performanslarını iyileştirmelerine, kişisel farkındalıklarını artırmalarına, hedeflerine ulaşma yollarını seçmelerine ve bu hedefleri, gerçekleştirmelerine yardım eden uzmandır.

Kısaca koçluk, bugünkü kaynaklarla, yeniden yapılandırma sistemidir.

Bugün ve gelecekle ilgili hedefler üzerine çalışan koçlar, danışman, psikolog, psikiyatr veya terapist değildir. Bu noktanın altını çizmek önemli çünkü koç, geçmiş ve geçmişten gelen travmalarla ilgili çalışmaz. Böyle bir durum gözlemlediğinde, müşterisinin psikoloğa gitmesini tavsiye etmeli ve koçluk sisteminin bu konuya çözüm getiremeyeceğini açık ve kibar bir dille ifade etmelidir.

Yetkin bir koç, temel psikoloji bilimi ve benzeri birtakım bilimsel metotlardan yararlanır ancak herhangi bir teşhis koyamaz. Tedavi uygulamaz.

Koçla yapılan görüşmeler seans ya da terapi olarak adlandırılmaz.

Koç, tavsiye vermez, yönlendirmez, öneri ve yargıda bulunmaz. Bu bağlamda danışmanlık hizmeti de vermez.

Kişinin, kendini sıkışmış hissettiği veya karmaşık gibi görünen herhangi bir konuyla ilgili çözüm aradığı durumlarda profesyonel bir koçla çalışması tavsiye edilir.

HANGİ DURUMLARDA KOÇLUK HİZMETİ ALINIR?

- Bireyin ya da işletmelerin mevcut fırsatlar veya zorluklarının değerlendirilmesi.

- Bireyin ya da işletmelerin ilerlemek istedikleri herhangi bir hedef

- Kişinin değiştirip, dönüştürmek istediği herhangi bir davranışının olması

- Kişinin, güçlü yönlerini belirlemek ve kendisini daha iyi tanımak istemesi

- Acil ve zorlayıcı bir konu ya da heyecanlandıran bir kazanım olduğunda

- Kişinin net ve açık bir şekilde karar verememesi.

- İş ve yaşam dengesinin istenmeyen sorunlar yaratması

- Gelişime açık yönlerin değerlendirilmesi.

- Bilgi, beceri, güven ya da kaynaklarda var olan eksikliklerin kişiyi zorlamaya başlaması.

- Yaşam kalitesinin artırılması.

- Alternatif yollar görmek ve bunların test edilmesine ihtiyaç duyulması.

- Ulaşmak istenen hedefleri keşfetmek, netleştirmek ve uyum sağlanması.