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Kocaeli Şehir Hastanesi, 15 Nisan Cumartesi günü açılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Nisan Cumartesi günü açılacak Kocaeli Şehir Hastanesi ile sağlık sisteminin daha da güçleneceğini bildirdi.

14 Nisan 2023 Cuma 02:10
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Kocaeli Şehir Hastanesi, 15 Nisan Cumartesi günü açılıyor
Ankara

Bakan Koca, sosyal medya paylaşımında, Türkiye'nin büyük sağlık yatırımlarına devam ettiğini belirtti.

Kocaeli Şehir Hastanesine ilişkin bir videonun da yer aldığı paylaşımında Koca, "6 hastaneden oluşan, toplam 1218 yatak kapasitesiyle Kocaeli Şehir Hastanesi, 15 Nisan Cumartesi günü açılıyor. Dev sağlık kompleksi, sağlık sistemimizin gücüne güç katacak." ifadelerini kullandı.

218 poliklinik ile hizmet verilecek

Şehir hastanesi, 368 bin metrekarelik alan üzerinde 1218 yatak kapasiteli olarak planlandı. 218 polikliniğin açılacağı hastanede, 188 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı ve 63 ameliyathane ile hizmet verilecek. Hastane ayrıca depreme karşı 1069 sismik izolatöre sahip olacak.

AA

Son Güncelleme: 14.04.2023 03:43
Anahtar Kelimeler:
KocaeliŞehirHastanesiSağlıkbakanıFahrettinKoca
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