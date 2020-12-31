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Kocaeli Sağlık Müdürü Pehlevan: Önlemleri gevşetirsek başladığımız noktaya döneriz 

KOCAELİ Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, havaların güzel olması nedeniyle insanların dışarı çıkmak istediğini, ancak en güvenli yerin evler olduğunu belirterek, "Eğer biz önlemleri gevşetirsek, sosyal mesafeye, maskeye dikkat etmezsek, başladığımız noktaya geri döneriz" dedi.

31 Aralık 2020 Perşembe 09:29
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Kocaeli Sağlık Müdürü Pehlevan: Önlemleri gevşetirsek başladığımız noktaya döneriz 

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler sayesinde Kocaeli'de yeni vaka, hasta ve yoğun bakım yatış sayılarında ciddi bir düşüş gözleniyor. Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulamasında bulunan yoğunluk haritasında da kırmızı alanların yavaş yavaş yeşile dönmeye başladığı Kocaeli'de, yeni yıl öncesinde vatandaşlar havanın güzel olmasının da fırsat bilerek alışveriş yapmak için sokaklara çıktı. Kentin caddelerinde yoğun kalabalıklar olduğu görülürken, Kocaeli Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan vatandaşları rehavete kapılmamaları konusunda uyardı. Vaka sayılarında düşüş görüldüğünü belirten Pehlevan, tedbirler ne kadar sıkı tutulursa koronavirüs salgınının o kadar çabuk biteceğini söyledi.

'KOCAELİ'DE CİDDİ ANLAMDA VAKA SAYIMIZ DÜŞTÜ'

Yılbaşı alışverişleri ve kutlamaları sırasında kalabalık ortamlardan uzak durulması gerektiğini vurgulayan Pehlevan, "Özellikle sonbaharda, eylül ve ekim ayında Türkiye ile paralel olarak artan vaka sayıları alınan önlemler sayesinde ciddi anlamda düştü. Yalnız bu rehavete kapılmamak lazım. Çünkü 11 Mart'ta ilk vaka görüldü Türkiye'de ve bu noktaya gelene kadar zor süreçlerden geçtik. Şu anda Kocaeli'de ciddi anlamda vaka sayımız düştü. Hastaneye yatış oranımız düştü. Pozitif hasta sayımız düştü. Yoğun bakımda yatan hasta sayısında ciddi anlamda düşüş oldu" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZDAN RİCAMIZ REHAVETE KAPILMAMALARI'

Alınan önlemler sayesinde bu seviyeye gelindiğini ifade eden Pehlevan, "Bütün vatandaşlarımızdan ricamız, asla rehavete kapılmamaları ve maske, sosyal mesafe, temizlik kurallarına mutlaka dikkat etmeleridir. Vatandaşlarımızın kalabalık ortamlardan uzak durmaları ve eş, dost, akraba ziyaretlerini ertelemeleri lazım. Özellikle yılbaşı kutlamalarında kalabalık ortamlar oluşmaması lazım. Bu yılbaşını çekirdek ailelerin evlerinde geçirmelerini tavsiye ediyoruz. Yılbaşı alışverişlerinde de inanılmaz bir yoğunluk olduğunu tahmin ediyoruz. Bu kalabalık zamanlarda sosyal mesafeyi riske atacak ortamlardan uzak durulmasını özellikle tavsiye ediyor ve istiyoruz. Bu hiç ihmale gelmeyecek bir konu" diye konuştu.

'EN GÜVENLİ YER KENDİ EVİMİZ'

Önlemleri gevşetmenin ağır sonuçlara neden olabileceğini söyleyen Pehlevan, şöyle konuştu: 

"Tabii ki insanlarımız yoruldular. Havaların da güzel olması sebebiyle dışarı çıkmak istiyorlar. Ancak, eğer biz önlemleri gevşetirsek, sosyal mesafeye, maskeye dikkat etmezsek, başladığımız noktaya geri döneriz. Maalesef çok acı olaylar yaşayabiliriz. En sevdiklerimizi hasta edebiliriz. Hatta hayatlarını kaybetmelerine neden olabiliriz. O yüzden en güvenli yer kendi evimiz. Gerekmedikçe dışarı çıkmamamız lazım. Tedbirleri elden bırakmamamız lazım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek bu işin üstesinden gelebiliriz. Kalabalık ortamlara asla çıkmamamız lazım. 2020 yılını önlemlerle bitirelim ki 2021'in bahar aylarında bu pandemi belasından büyük oranda kurtulmuş olalım. Yeter ki önlemleri alalım."  

DHA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliKoronavirüsPandemiYüksel Pehlevan
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