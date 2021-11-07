Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,583.59
ALTIN
566.01
DOLAR
9.68
STERLİN
13.11
EURO
11.27
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Milli Emlak'tan İstanbul'da arsa satışı
Milli Emlak'tan İstanbul'da arsa...
Sigortacılık hizmeti alınacaktır
Sigortacılık hizmeti alınacaktır
Sıvılaştırılmış doğalgaz alımı yapılacak
Sıvılaştırılmış doğalgaz alımı yapılacak
Borsa aracılık eğitimi ve sınavına ilişkin duyuru
Borsa aracılık eğitimi ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Koca: En çok artış Yalova, Osmaniye ve Balıkesir'de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 100 bin kişide en çok vaka artışı Yalova, Osmaniye ve Balıkesir'de oldu. 

07 Kasım 2021 Pazar 18:14
2 Okunma
Koca: En çok artış Yalova, Osmaniye ve Balıkesir'de

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından 23-29 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Haritaya göre, 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 293,02, Ankara'da 287,85, İzmir'de 64,81 oldu. Vaka sayısı en çok artan iller ise Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya, İzmir oldu. Bu illerde vaka oranları; Yalova 489,77, Osmaniye 336,34, Balıkesir 360,64, Ordu 468,35, Çanakkale 222,33, Kırklareli 244,93, Tekirdağ 250,03, Bilecik 356,17, Antalya 61,92 ve İzmir 64,81 olarak kayıtlara geçti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaSağlık BakanıCovid19KoronavirüsPandemiAşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saç dökülmesini önleyen yöntemle kanser hastaları ayna karşısında mutsuz değil
Saç dökülmesini önleyen yöntemle kanser hastaları ayna karşısında mutsuz değil
'Covid-19 geçirenler, klinik tabloya göre aşı olmalı'
'Covid-19 geçirenler, klinik tabloya göre aşı olmalı'
Sinovac'tan Covid-19 varyantlarına karşı yeni aşı
Sinovac'tan Covid-19 varyantlarına karşı yeni aşı
Onkolojide hasta tedavileri Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi’nde masaya yatırıldı
Onkolojide hasta tedavileri Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi’nde masaya yatırıldı
Annesine böbrek nakli için 35 kilo verdi
Annesine böbrek nakli için 35 kilo verdi
"Stadyumlarda tezahürat yapılırken maske takılmalı"
"Stadyumlarda tezahürat yapılırken maske takılmalı"
Lösemide tedavi oranı yüzde 85’e yükseldi
Lösemide tedavi oranı yüzde 85’e yükseldi
Sağlık Bakanlığı: 26 bin 894 kişi organ nakli bekliyor
Sağlık Bakanlığı: 26 bin 894 kişi organ nakli bekliyor
'Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım'
'Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım'

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma