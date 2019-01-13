Kış Mevsiminin Yeni Salgını Mide Gribi

SUMRU AYDIN

Mide Gribi Nedir?

Norovirüsün yol açtığı enfeksiyonun mide ve bağırsakları etkilemesi sonucu ortaya çıkan mide gribi, havaların soğumasıyla değil, kapalı ve kalabalık ortamlarda vakit geçirme sebebiyle meydana geliyor. Bu tür ortamlarda sıklıkla bulunan norovirüsün, mide gribinin yaygın olarak görülmesinde etkili bir rol oynar.

Mide Gribinde Kimler Risk Altında?

Norovirüsün herkese bulaşma riski vardır. En önemlisi de bir insan hayatı boyunca birden fazla kez mide gribine yakalanabilir. Verilere bakıldığında ise en çok büyük çocuklar ve yetişkinlerde görülüyor.

Mide Gribinin Belirtileri Nelerdir?

Mide bulantısı,

Kusma,

İshal,

Karın krampları,

Karın ağrısı,

Ateştir.

Hastalığın belirtileri genel olarak virüsün vücuda giriş yapmasından 24-48 saat içinde kendini gösterir. Özellikle ilk 2 gün belirtilerin şiddeti yüksektir.

Kapalı Yerlere Dikkat!

Mide gribi çok kolay bulaşabilen bir sağlık problemi olduğundan kişiler arasında virüs alışverişi hızlıca gerçekleşebilir. Özellikle hastanın dışkı ve kusmuğunda çok fazla miktarda bulunan virüsün olduğu noktalara temas edilmesi halinde hastalık kolaylıkla bulaşabilir. Bu durumda kalabalık ortamlarda, toplu taşıma alanlarında vakit geçirdikten sonra mutlaka eller yıkanmalıdır. Aynı zamanda virüsü taşıyan kişilerin eşya, giysi ve araç gereçlerinin kullanılması durumunda da kolaylıkla hastalık geçişi olabilir. Virüsün bir diğer bulaşma aracı ise su ve gıdalardır.Çünkü virüs, ısıya ve klorlamaya karşı nispeten daha dirençlidir. Bu durumda içme suyu, havuz suyu, sebze ve meyveler yoluyla hastalığın bulaşması kolay olacağından çok dikkatli olmakta yarar vardır.

Mide Gribi Nasıl Tedavi Edilir?

Mide gribine yol açan rotavirüsüne karşı aşı geliştirilmesine karşın en önemli hastalık sebebi olan norovirüslerin değişik antijenik tipleri olması nedeniyle herhangi bir aşısı yoktur. Bu noktada en önemli tedavi şekli bol bol sıvı tüketerek virüsün boşaltım yoluyla vücuttan atılmasını sağlamaktır. Bunun yanı sıra oluşan sıvı kaybını gidermek için serum desteği sağlanabilir.

Mide Gribinden Korunmak Mümkün Mü?

En önemli korunma yöntemi olası bulaşma risklerini minimize edecek yöntemler bulmaktır. Bu noktada en etkili çözüm kalabalık ortamlarda vakit geçirdikten sonra elleri çok iyi dezenfekte etmektir. Bunun yanı sıra kişisel hijyen temizliği de çok dikkat edilmelidir. Özellikle karın bölgesi ve ayakların üşütülmemesine özen gösterilmeli, taze sebze ve meyveler bol suda yıkanarak tüketilmelidir.