Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1401.46
ALTIN
501.52
DOLAR
8.8572
STERLİN
12.0239
EURO
10.3132
HASAN CAN KAYA TURNE’DE!
HASAN CAN KAYA TURNE’DE!
Ege İhracatçı Birlikleri personel alacak
Ege İhracatçı Birlikleri personel...
5.000 Sözleşmeli Jandarma alınacak
5.000 Sözleşmeli Jandarma alınacak
Ankara’da itfaiye eri alınacak
Ankara’da itfaiye eri alınacak
Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 
Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kış aylarında sıkça kullanılıyor; yüksek doz C vitaminin faydaları

01 Ekim 2021 Cuma 13:31
76 Okunma
Kış aylarında sıkça kullanılıyor; yüksek doz C vitaminin faydaları

İSTANBUL - Koronavirüs salgını ve havaların soğuması vitamin takviyelerine olan ilgiyi de artırdı. Damar içinden verilen glutatyon ve yüksek doz C vitaminin faydalarına dikkat çeken Doç. Dr. Erdal Dilekçi, "Hem bağışıklığı güçlendiriyor hem vücutta detoks etkisi yapıyor" dedi. Dilekçi, bu tür takviyelerin doktor kontrolü dışında kullanılmaması konusunda uyardı.


 

Pandeminin etkisiyle bağışıklık sisteminin güçlü olmasının öneminin daha da anlaşıldığını ifade eden Medicana Çamlıca Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Erdal Dilekçi, glutatyon ve yüksek doz C vitamini takviyesi hakkında önemli bilgiler verdi.


 

"GLUTATYON VÜCUTTAN TOKSİNLERİ ATAN MEKANİZMAYI OLUŞTURUYOR"


 

Koronavirüs enfeksiyonuyla bağışıklığın gücünü anladıklarını belirten Doç. Dr. Erdal Dilekçi, “Glutatyon insan vücudunu her hücresinde özellikle hücre içerisindeki yapıların hareketini sağlayan bileşik. Bu toksinlerle ve yaşla birlikte vücutta azalıyor. Bunu özellikle bağışıklığı güçlendirmek için kullanıyoruz. Aynı zamanda karaciğere destek oluyor. Bu yapay bir madde değil vücutta olan ve gerçekten vücudumuzun her hücresinde olan bileşik. Yaşla, enfeksiyonlarla, doğru beslenilmediği zaman oluşan toksinlerle birlikte azalıyor. Bizim sağlıklı yaşam için gerekli olan şeyimiz bu toksinleri atmak. Glutatyon vücutta en önemli antioksidan, toksinleri atan mekanizmayı oluşturan bileşik. Biz bunun dışardan özellikle güvenilir formda doktor kontrolünde alındığı takdirde faydalarını görüyoruz. Hem bağışıklığı güçlendiriyor hem vücutta detoks etkisi yapıyor. Hem organları hem sistemleri hücresel düzeyden başlayarak yenileyen bir molekülden bahsediyoruz” diye konuştu.


 

"BAĞ DOKUSU, KASLAR VE CİLT İÇİN KULLANDIĞIMIZ BİR VİTAMİN"


 

Pandemiyle kulaktan dolma bilgilerle çok ciddi vitamin takviyeleri kullanıldığı uyarısında bulunan Doç. Dr. Erdal Dilekçi, “Öncelikle şunu söylememiz lazım hiç kimseye aynı vitamin aynı şekilde etki etmeyecektir. Kimin neye ihtiyacı varsa o bileşimde vitamin takviyesi verilebilir. İlla bütün yıl boyunca vitamin kullanacağız diye bir şey yok. Biz düzgün besleniyorsak, hareket ediyorsak bunlar bizim artımız olur. Ancak bağışıklığı güçlü tutmak için ihtiyaç dahilinde ara ara C vitamini almak bağışıklığa iyi gelir. C vitamini bizim bütün bağ dokusu, kaslar ve cilt için kullandığımız bir vitamin. O nedenle C vitamini takviyesi çok çok önemli. Ancak ağızdan alınan tabletlerde günlük 1 gramın üzerinde almak vücutta azalıyor. Bu nedenle özellikle ihtiyacı olanlara, damar yoluyla yüksek doz C vitamini takviyelerini öneriyoruz” ifadelerini kullandı.


 

“KİŞİNİN BESLENMESİ, UYKUSU VE HAREKETİNE DİKKAT EDİYORUZ”


 

Vitamin takviyesi öncesi hastayı değerlendirmeye aldıklarını anlatan Doç. Dr. Dilekçi, şöyle devam etti:


 

"Hastanın gerçekten ihtiyacı olup olmadığına bakıyoruz. Kan tahlillerine bakıp muayenesini gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bununla birlikte hastanın ihtiyacı varsa dozunu belirleyerek damar yolundan mutlaka hastane koşullarında C vitamini takviyesini yapıyoruz. Bu hastalarda mutlaka önemsediğim şey ise şu; kişinin beslenmesi ne düzeyde, uykusunu verimli şekilde alabiliyor mu? düzenli hareketi var mı? Biz buradan aşağı yukarı bu hastanın ne kadar ihtiyacı olduğunu gözlemliyor ve ona göre bir takviyede bulunuyoruz. Mevsim değişiklikleriyle birlikte bizim koruma kalkanımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Bu koruma kalkanını da güçlendirmemin farklı yolları var. Biz bu dönemde hastalara mutlaka damar yolundan C vitamini, glutatyon ile ozon tedavisi öneriyoruz. Bunları hastalara gerek görürsek damar yolundan gerek görürsek ağız yoluyla verebiliyoruz. Beslenmenin düzenlenmesi gerekiyorsa da onu düzenliyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
üksek Doz C VitaminiKış Ayları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziantep'te vakaların yüzde 80'i, 15 ile 45 yaş aralığında
Gaziantep'te vakaların yüzde 80'i, 15 ile 45 yaş aralığında
Her ağrı meme kanserini işaret etmeyebilir
Her ağrı meme kanserini işaret etmeyebilir
Kahve hem sindirim hem de moral bozukluğuna iyi geliyor
Kahve hem sindirim hem de moral bozukluğuna iyi geliyor
Can'lar kurtaracak laboratuvar açıldı
Can'lar kurtaracak laboratuvar açıldı
Covid-19'dan ölümde 'Delta varyantı' etkisi
Covid-19'dan ölümde 'Delta varyantı' etkisi
Tiroid kanserinde ürküten artış
Tiroid kanserinde ürküten artış
Bebekler Neden Kusar?
Bebekler Neden Kusar?
Türk Kardiyoloji Derneği'nden koronavirüs sonrası kalp muayenesi uyarısı
Türk Kardiyoloji Derneği'nden koronavirüs sonrası kalp muayenesi uyarısı
'Çocuklarda koronavirüs tedavisinde hiç ilaç kullanmadık'
'Çocuklarda koronavirüs tedavisinde hiç ilaç kullanmadık'

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma