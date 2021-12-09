KIRGIZ SAĞLIK HEYETİ AVRASYA HASTANESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

HABER MERKEZİ

İSTANBUL - Kırgızistan İnternational Medical University kurucusu Roza Amanova, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi’ne gelerek sağlık hizmetlerimizi ülkesinde sık duyup uluslararası başarılarımıza güven duyduğunu dile getirdi. Hastanemizin İşletme Direktörü İbrahim Urlu hastanemiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgiler vererek üç hastanemizi tanıttı, Kırgızistan’ la Avrasya Hastaneler Grubu arasında sağlık köprüsü oluşturarak tedavilerde hastalara şifa olmak adına görüşmelerini gerçekleştirdiler. Kırgızistan’dan gelen konuklarımıza ülkelerini temsil eden hediyeleri için teşekkür ederek , Avrasya Hastaneler Grubu yönetimi adına bizde hediye takdimimizi gerçekleştirdik. Kendilerine teşekkür ediyor ve hastalara şifa olma yolunda ortak çalışmalarda bir araya gelmeyi diliyoruz.