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Kilo kontrolü için yapay zeka temelli prebiyotik üretildi

22 Şubat 2022 Salı 10:22
Kilo kontrolü için yapay zeka temelli prebiyotik üretildi

İSTANBUL - Yapılan araştırmalar, kötü bakterilerle dolu mikrobiyomun bir öğünde alınan kaloriye koca bir kase mısırla eş değer 250 kalori daha eklediğini, yılda yaklaşık 8 ekstra kilo aldırdığını gösteriyor. Yapay zeka algoritmasıyla geliştirilen kilo kontrol prebiyotikleri, mikrobiyomu dost bakterilerle tanıştırarak kiloları kontrol altına alıyor.

Yapılan çok sayıda araştırma, bağırsaklardaki trilyonlarca mikroorganizmaya ev sahipliği yapan mikrobiyomdaki kötü bakterilerin kilo verememe ya da kontrolsüz kilo artışının temel nedenlerinden biri olduğuna işaret ediyor. Aynı kalori değerlerine sahip bir öğünü tüketen kilolu ve ideal kilolu insanlar arasında yapılan deneysel bir araştırmada, kötü bakterilerle dolu mikrobiyomun aynı besinden daha çok kalori almasını sağladığı gösterildi. Sağlıklı bir mikrobiyoma sahip bireylerin bir öğünde 500 kalori alıyorsa, aynı öğün bozulmuş mikrobiyoma sahip bireylerde 750 kaloriye kadar çıkabildiğini söyleyen Enbiosis Kurucu Ortağı ve CSO’su Doç.Dr. Aycan Gündoğdu,  bunun da bir yılda yaklaşık 8 ekstra kilo alımına neden olduğunu belirtti. Bağırsaktaki belli bakterilerin vücudun yağ depolamasına neden olabileceğini dile getiren Gündoğdu, “İdeal bir kiloya sahip olmak için çeşitliliği bol ve dengeli bir mikrobiyom artık neredeyse olmazsa olmaz. Mikrobiyomumuzda bulunan iyi ve kötü bakteriler arasındaki dengesizlik ve çeşitlilik sorunun ideal kiloya ulaşmayı zorlaştırdığı birçok çalışma ile kanıtlandı. Dünya genelinde mikrobiyom alanındaki en gelişmiş yapay zeka algoritmasına sahip şirketlerden biri olarak geliştirdiğimiz Enbiosis ENBFIT Prebiyotik Kilo Kontrol Prebiyotiği ile bu soruna çözüm getirmeyi hedefliyoruz” dedi.
 

LABORATUVARDAN YAŞAMIN MERKEZİNE

Geliştirdikleri yapay zeka algoritmalarını kullanarak bağırsak ekosisteminin iyileştirilmesine yönelik gerçekleştirdikleri çalışmaları laboratuvarlardan yaşamın merkezine taşıdıklarını vurgulayan Doç.Dr. Gündoğdu, “Mikrobiyom analizi ve meta veriler üzerinden  yapay zekayı kullanarak spesifikleştirdiğimiz prebiyotik takviyelerimize Enbiosis ENBFIT Prebiyotik Kilo Kontrol Prebiyotiği’ni ekledik. Diğer prebiyotik takviyelerinde olduğu gibi, bu yeni takviyenin de kilo kontrolü özelinde iyi bakterileri artırmasını ve çeşitliliği desteklemesini amaçlıyoruz. Mikrobiyomdaki bakteri gruplarını dengelemek için 40 bin kişinin mikrobiyom profilini, meta verilerini ve yüzlerce insan/hayvan çalışması çıktılarını yapay zeka ile işleyerek insanların sağlıklı mikrobiyoma sahip olmasını sağlayacak kişiye özel beslenme planı oluşturuyoruz. Enbiosis ENBFIT Prebiyotik Kilo Kontrol Prebiyotiği ile bu beslenme planında yer alan kişiselleştirilmiş prebiyotiklerimizin gücünü artırıyoruz” diye konuştu.

"MİKROBİYOMU PREBİYOTİK TAKVİYELERLE DESTEKLİYOR"
 

Mikrobiyomun ideal dengesinden uzaklaşmasının sinir sisteminden sindirime kadar çok sayıda sistemi etkilediğine değinen Doç.Dr. Aycan Gündoğdu, “Bu dengesizlik yağ depolama konusunda insan hücrelerinin uyarılmasına sebep olabiliyor ve kilo alıp verme döngüsünde önem kazanıyor. Mikrobiyom analizine göre yapay zeka algoritmamızın önerdiği kişiselleştirilmiş besin önerilerinden oluşan diyet programımız sayesinde, dengeli bir mikrobiyoma kavuşmayı ve yararlı bakterilerin sayısını çoğaltmayı başardığımızı söylemek mümkün. Bunun yanında özellikle kilo kontrol problemi yaşayan bireylerin mikrobiyomunu yeni prebiyotik takviyemiz ile besleyerek ideal kiloya ulaşmalarını desteklemeyi hedefliyoruz. Mikrobiyom modülasyonu temelli tedavi desteği ve belli hastalıklarda ön tanıya yönelik bilimsel çalışmalarımız da hızla devam etmektedir” dedi.

DHA

Son Güncelleme: 22.02.2022 10:23
Anahtar Kelimeler:
Kilo KontrolüYapay ZekaPrebiyotik
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