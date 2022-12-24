Kartal'a 11 katlı yeni onkoloji merkezi geliyor

İstanbul (DHA)

Açılışta konuşan Prof. Dr. Memişoğlu, sadece kısırlığa yönelik tedavilerin değil, dünyada öne çıkan, 'daha embriyo aşamasında' hastalıkların genetik olarak ayıklanıp iyileştirilmesine yönelik manevraların bu merkezde yapılabileceğini söyledi. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan ise hastane kampusu içinde 44 bin metrekare alanda yapılacak 11 katlı Kartal Onkoloji Kliniği'nin inşaatının çok yakında başlayacağı müjdesini verdi.

Kartal Şehir Hastanesi iki yeni ünitenin daha açılışı ile, çocuk kanserleri ve tüp bebek tedavileri alanında İstanbul Anadolu yakasının en önemli merkezlerinden biri haline geliyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Tüp Bebek Merkezi ve Çocuk Hematoloji Onkolojisi Kliniği'nin açılış törenine İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun yanı sıra, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniği ile Tüp Bebek Merkezi hekimleri ve hastane sağlık personeli katıldı.

DAHA EMBRİYO AŞAMASINDA TEDAVİ MÜMKÜN

Açılışta konuşma gerçekleştiren Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, şunları söyledi: "Kartal Lütfi Kırdar, son 25 senedir aslında Anadolu yakasında kendi rüştünü ispat etmiş, kendi kültürünü oluşturmuş ve toplum tarafından güvenilir bir hastane haline gelmiş bir merkez. Bugün baktığımızda dünyada özellikle implantasyonla insanların hastalıklarını daha doğuştan veya döllenme aşamasında tespit edip onları engelleyici yetenekleri oluşturma çabası çok büyük her yerde. Bu hastanenin de buna ön ayak olacağına, özellikle tüp bebek merkezinin sadece kısırlık için değil, o anlamda da gelişeceğine eminim. Genetik analizlerle pre-implantasyonla hastalıkların daha embriyo aşamasına gelmeden, genetik bozuklukları tespit edip buna göre manipüle edip yönetebileceğine de inanıyorum"