Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.454,79
ALTIN
1.079,77
DOLAR
18,69
STERLİN
22,56
EURO
19,87
Gençlik ve Spor Bakanlığı 685 Sözleşmeli Antrenör Alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı...
Vaşington Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter alınacak
Vaşington Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...
TİKA 15 Sözleşmeli Personel Alacak
TİKA 15 Sözleşmeli Personel...
Milano Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Milano Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
Didim'de otel satış ihalesi
Didim'de otel satış ihalesi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kartal'a 11 katlı yeni onkoloji merkezi geliyor

Kartal Şehir Hastanesi, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştirilen bir açılışla, yeni Tüp Bebek Merkezi ve Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniği'ne kavuştu. 

24 Aralık 2022 Cumartesi 16:51
Kartal'a 11 katlı yeni onkoloji merkezi geliyor

İstanbul (DHA) 

Açılışta konuşan Prof. Dr. Memişoğlu, sadece kısırlığa yönelik tedavilerin değil, dünyada öne çıkan, 'daha embriyo aşamasında' hastalıkların genetik olarak ayıklanıp iyileştirilmesine yönelik manevraların bu merkezde yapılabileceğini söyledi. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan ise hastane kampusu içinde 44 bin metrekare alanda yapılacak 11 katlı Kartal Onkoloji Kliniği'nin inşaatının çok yakında başlayacağı müjdesini verdi.

Kartal Şehir Hastanesi iki yeni ünitenin daha açılışı ile, çocuk kanserleri ve tüp bebek tedavileri alanında İstanbul Anadolu yakasının en önemli merkezlerinden biri haline geliyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Tüp Bebek Merkezi ve Çocuk Hematoloji Onkolojisi Kliniği'nin açılış törenine İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun yanı sıra, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniği ile Tüp Bebek Merkezi hekimleri ve hastane sağlık personeli katıldı.

DAHA EMBRİYO AŞAMASINDA TEDAVİ MÜMKÜN

Açılışta konuşma gerçekleştiren Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, şunları söyledi: "Kartal Lütfi Kırdar, son 25 senedir aslında Anadolu yakasında kendi rüştünü ispat etmiş, kendi kültürünü oluşturmuş ve toplum tarafından güvenilir bir hastane haline gelmiş bir merkez. Bugün baktığımızda dünyada özellikle implantasyonla insanların hastalıklarını daha doğuştan veya döllenme aşamasında tespit edip onları engelleyici yetenekleri oluşturma çabası çok büyük her yerde. Bu hastanenin de buna ön ayak olacağına, özellikle tüp bebek merkezinin sadece kısırlık için değil, o anlamda da gelişeceğine eminim. Genetik analizlerle pre-implantasyonla hastalıkların daha embriyo aşamasına gelmeden, genetik bozuklukları tespit edip buna göre manipüle edip yönetebileceğine de inanıyorum"

DHA

Anahtar Kelimeler:
KartalOnkoloji Merkezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Strep A'nın neden olduğu kızıl vakaları arttı
Strep A'nın neden olduğu kızıl vakaları arttı
Bakan Koca: MHRS'de 2 yeni uygulama başladı
Bakan Koca: MHRS'de 2 yeni uygulama başladı
TİTCK, difteri ve tetanos aşısının geri çekildiğini duyurdu
TİTCK, difteri ve tetanos aşısının geri çekildiğini duyurdu
Gripten kurtulmak isterken kalp sağlığından olmayın
Gripten kurtulmak isterken kalp sağlığından olmayın
Diyarbakır’da çocuk hastanesi aciline getirilen çocuk sayısı günlük 2 bine yaklaştı
Diyarbakır’da çocuk hastanesi aciline getirilen çocuk sayısı günlük 2 bine yaklaştı
Konya'da devlet hastanelerine 'X-Ray' cihazı kuruldu
Konya'da devlet hastanelerine 'X-Ray' cihazı kuruldu
Uzmanı müzisyenleri ve kadınları uyardı: Tetik parmak riskine dikkat
Uzmanı müzisyenleri ve kadınları uyardı: Tetik parmak riskine dikkat
“Taze balık yiyemiyorsanız konserve balık tüketin”
“Taze balık yiyemiyorsanız konserve balık tüketin”
Yılbaşı öncesi 'sahte içki' uyarısı
Yılbaşı öncesi 'sahte içki' uyarısı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول