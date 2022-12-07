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Karındaki Dayanılmaz Ağrıların Nedeni; Apandisit

Değerli okuyucularım Avrasya Hastanesi "Sağlık Notları" sayfamızın devamını sizlerle buluşturmanın keyfini yaşıyorum. Her hafta dopdolu konularla karşınızda olacağımız sağlık sayfalarında bu hafta, Avrasya Hastanesi’nden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Coşkun Görmüş apandisit ile ilgili bilinmesi gerekenleri sizler için anlattı. Herkese sağlık dolu bir hafta dilerim…

07 Aralık 2022 Çarşamba 11:57
Karındaki Dayanılmaz Ağrıların Nedeni; Apandisit

Karında bir anda ortaya çıkan ve dayanılamayacak seviyelere gelen ağrıyla ortaya çıkan apandisit tedavi edilmezse ciddi sonuçlara yol açabilir. Öksürüp, hapşırmayı bile zor hale getiren apandisit aynı zamanda yüksek ateşe de neden oluyor.

Apandis bağışıklık sistemine yardımcı olur

Apandis karın sağ alt kadranda, kalın bağırsak başlangıç kısmında, halk arasında kör bağırsak olarak da adlandırılan küçük, parmak şeklinde bir organdır. Uzunluğu genellikle 6-9 cm arasında olan apandistte meydana gelen ağrılı bir şişme ve iltihaplanma durumuna ise apandisit denir.

Apandisin asıl görevi bağışıklık sistemine yardımcı olmaktır. Çocukluk çağından sonra yaş ilerledikçe küçülür. Apandisin alınması halinde ise vücutta bağırsak veya bağışıklık sisteminde herhangi bir fonksiyon kaybı görülmemektedir.

Apandisit neden olur?

Bağırsak florasında bulunan mikroorganizmaların apandiste yaşadığı kabul edilmektedir. Apandisitin temel nedeni giriş ve çıkış tek yerden olan bu organın ağzının tıkanmasıdır.

Mikropların hastalık boyutuna ulaşmasının en önemli sebebi ise apandisit iç boşluğunun tıkanmasıdır. Bu tıkanmanın birçok nedeni olabilir. Apandisin çok uzun olması, mukus tıkaçları, bağırsak solucanları ileri yaşlarda bu bölge tümörleri ile tıkanabilir ya da yediğimiz besinlerin çekirdeklerinin (kiraz, limon, zeytin vb.) bu alanda birikmesi gibi.

Oluşum aşaması nasıl işler?

Apandisit çeşitli nedenlerle tıkandığında apandisin iç kısmında sıvı birikmeye başlar. Sonrasında ise mikroplar çoğalır ve iç basınç artar. Basıncın artmasıyla birlikte apandis şişmeye ve dokusu bozulmaya başlar. En sonunda ise nekroz ve patlama meydana gelir.

Tıbbi anlamda apandistte medyana gelen iltihaplanmayı önlemenin bir yolu yoktur. Apandisit için bir tedavi yöntemi de yoktur. Bu durumda yapılacak en etkili yöntem apandisin cerrahi müdahale ile alınmasıdır.

Apandisitin belirtileri;

  • Genellikle ilk belirti göbek deliği ve mide etrafında görülen ağrılardır. Hafif olarak başlayan ağrı, saatler sonra dayanılmaz ve keskin bir ağrıya dönüşür. Apandisin giderek şişmesiyle birlikte ağrı karnın sağ alt tarafına geçer. Öksürmek ve hapşırmak bile ağrı ve acının artmasına sebep olur.
  • Şiddetli ağrılarla birlikte bulantı ve kusmanın da ortaya çıkmasına sebep olur. Bunun yanı sıra kabızlık, ishal ve iştah kaybına da yol açabilir.
  • Apandisteki enfeksiyon bu organın iltihaplanmasına yol açar. Bunun sonucunda ise karın şişmeye başlar. Şöyle ki, en küçük bir temas bile şişen karında hassasiyete ve acıya sebep olabilir.
  • Apandisit aynı zamanda yüksek ataşe de sebep olur. Enfeksiyonun sebep olduğu ateş, enfeksiyon tedavi edilmedikçe düzelmez.

Ne zaman apandisitten şüphelenmeliyiz?

Yukarıdaki belirtiler apandisitin en yaygın belirtileri olmakla birlikte başka bir hastalığın da sebebi olabilir. Ancak aşağıda sıralanan şikayetleri de kendinizde gözlemliyorsanız mutlaka bir doktora başvurmalısınız.

  • Ani bir şekilde başlayan çok şiddetli karın ağrıları, özellikle sağ alt kısımda
  • Ağrılara eşlik eden yüksek ateş, bulantı-kusma
  • Karnınızda acı veren bir hassasiyet,

Tedavisi nasıldır?

İltihaplı apandisit için en etkili çözüm yolu ameliyat yolu ile apandisin alınmasıdır. Apandisit ’in iki çeşit operasyonu vardır. Biri açık apendektomi diğeri laparoskopik apendektomidir. Ameliyat öncesinde apandis patladıysa iyileşme süreci daha uzundur. Tam olarak iyileşmek için 3-4 haftayı beklemek gerekir. Fakat iyi bir operasyondan 4-5 gün sonra normal yaşantısına dönebilir.

Ameliyat sonrası dikkat edilmesi gerekenler

  • Özellikle yorucu aktivitelerden uzak durun.
  • Bir hafta süreyle araç kullanmaktan ve cinsel ilişkiye girmekten kaçının.
  • Bir ay kadar ağırlık kaldırmayın, ağır işlerde çalışmayın.
  • Öksürürken, hapşırırken ve gülerken karnınıza bir yastık yardımıyla destek verin.
  • İyileşme sürecinde yorulmaktan kaçının. Yorulduysanız uyuyarak dinlenin.

                                                                                                                                          

HABER: ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sağlık NotlarıAvrasya HastanesiGenel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Coşkun GörmüşApandisitHaber: Elif Hayvalı
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