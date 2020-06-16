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Karın ağrısına dikkat; nedeni yumurtalık kisti olabilir

Yumurtalık kistlerinin yırtıldığında ciddi ağrı ve bazen de iç kanamaya sebep olabileceğini anlatan Op. Dr. Ayşe Kavasoğlu, "Kistlerin başlıca belirtileri arasında karında ağrı, dolgunluk hissi, şişkinlik, adet düzensizliği, lekelenme, idrar yolu şikayetleri, göğüslerde hassasiyet, ağrılı bağırsak hareketleri ve kabızlık yer alıyor" dedi.

16 Haziran 2020 Salı 11:40
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Karın ağrısına dikkat; nedeni yumurtalık kisti olabilir

İSTANBUL - Özellikle menopoz dönemindeki kistlere dikkat çeken Çamlıca Medipol Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Ayşe Kavasoğlu, kadınlarda düzenli kontrole ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kavasoğlu, 5 çeşit yumurtalık kisti olduğunu belirterek, "Yumurtalıkların içinde veya yüzeyinde zaman zaman kist yapıları oluşur. Bunların çoğu rahatsızlık vermez, zararsızdır ve tedavisiz birkaç ay içinde kendiliğinden kaybolur" dedi.

Kistler yırtıldığında ise iç kanamaya da neden olabileceğine değinen Kavasoğlu, şöyle devam etti:

"Menopoz dönemindeki kistler kötü huylu olmaya eğilimlidir. Yumurtalık kistleri yırtıldığında ciddi ağrı ve bazen de iç kanamaya sebep olabilir. Bazen de kistler kendi etrafında dönebilir. Bu durumlarda da ciddi ağrı, bulantı, kusma olabilir. Kistlerin başlıca belirtileri arasında karında ağrı, dolgunluk hissi, şişkinlik, adet düzensizliği, lekelenme, idrar yolu şikayetleri, göğüslerde hassasiyet, ağrılı bağırsak hareketleri ve kabızlık yer alıyor."
 

“DÜZENLİ KONTROL ŞART”

Kavasoğlu, özellikle şiddetli ve keskin karın ağrısı, ateş, kusma, baygınlık hissi, hızlı solunum gibi durumlarda acil tıbbi müdahalenin gerektiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Doğum kontrol haplarıyla yumurtlama baskılanarak kist gelişimi önlenebilir. Bazı kist gelişimlerinde ameliyat önerilir. Tabii ameliyata; kistin cinsi, boyutu, hastanın yaş ve hikayesi gibi pek çok faktöre göre karar verilir. Ameliyatta bazen sadece kist alınırken bazen kist beraberinde yumurtalığın da alınması gerekebilir. Ameliyat; açık ameliyat dediğimiz sezaryen tarzı cilt kesisiyle yapılabileceği gibi günümüzde kapalı ameliyat teknikleri olan laparoskopik ve robotik cerrahi yöntemleriyle de yapılabilir. Kapalı ameliyat teknikleri hastaya konfor ve ameliyat sonrası daha az ağrılı olma imkanı sunar. Yumurtalık kistleri önlenebilecek bir durum değildir fakat düzenli yaptıracağımız kadın doğum muayenesi ile riskli durumlarla karşı karşıya kalmaktan korunmuş oluruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Op. Dr. Ayşe KavasoğluYumurtalık KistiKarın Ağrısı
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