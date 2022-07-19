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Karaciğer Kanseri, Karında Şişlik Ve Ağrıyla Geliyor…

Değerli okuyucularım Avrasya Hastanesi "Sağlık Notları" sayfamızın devamını sizlerle buluşturmanın keyfini yaşıyorum. Her hafta dopdolu konularla karşınızda olacağımız sağlık sayfalarında bu hafta Avrasya Hastanesi Zeytinburnu’nda Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatma Şen, karaciğer kanseri hakkında konuştu. Şimdi sizlerle…

19 Temmuz 2022 Salı 11:18
Karaciğer Kanseri, Karında Şişlik Ve Ağrıyla Geliyor…

Karnınızın üst tarafında devam eden bir ağrıyla uyanıyor, karnınızın herhangi bir yerinde oluşan ağrılardan şikâyet ediyor, çok az miktarda yemenize rağmen hemen doyuyorsanız karaciğer kanseri riski ile karşı karşıya olabilirsiniz. Karaciğer kanserinin sinsi ilerleyen ve erken dönemde belirti vermeyen bir hastalık olduğuna dikkat çeken Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatma Şen, hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor.

Karaciğer kanseri nedir?

Karaciğerin kendi dokusundan meydana gelen kötü huylu tümörlerin yol açtığı ciddi bir sağlık problemi olan karaciğer kanseri özellikle de Hepatit B sorununun olduğu kişilerde yaygın olarak görülür. Gelişmiş ülkelerde nispeten daha az rastlanılan karaciğer kanseri, erkeklerde kadınlara oranla daha sık gözlemlenir.

Karaciğer kanserinin %90’ını karaciğerin fonksiyonel hücresi olan hepatositten kaynaklanan hepatoselüler karsinom oluşturur. Geriye kalan %10’luk dilim ise çoğunlukla karaciğer içindeki safra yollarından köken alan kolanjiyokarsinom adı verilen tümörler sebebiyle ortaya çıkar.

Karaciğer kanseri neden olur?

Karaciğer kanserinin neden ortaya çıktığı tam olarak bilinmese de bazı olguların etkili olduğu düşünülmektedir. Bu noktada en önemli faktör bazı hepatit virüslerinin sürekli devam etmesi durumunda yani kronik hale gelmesiyle karaciğer kanseri meydana gelebilir.

Bir diğer sebep ise DNA mutasyonlarıdır. Şöyle ki karaciğer kanseri, karaciğer hücrelerinin DNA’sında meydana gelen mutasyonlar sebebiyle oluşur. Hücreler kontrolsüz şekilde büyüyerek tümöre dönüşebilir. Karaciğer kanserlerinde de belki de en büyük nedeni metastaz oluşturmaktadır. Yani başka bir organ ya da dokudaki kanserli hücrelerin karaciğere sıçramasıyla burada kanser oluşabilir.

Karaciğer kanseri belirtileri nelerdir?

Karaciğer kanseri erken dönemde fark edilebilir belirtiler göstermeyebilir. Bu sebeple siroz gibi yüksek riskli hastalarda erken teşhis için yakın takip çok önemlidir. En sık görülen belirtileri ise şu şekilde özetlemek mümkündür;

  • Kilo kaybı,
  • Düşük iştah,
  • Mide bulantısı ve kusma,
  • Üst karın bölgesinde ağrı,
  • Karın bölgesinde şişkinlik,
  • Halsizlik ve yorgunluk,
  • Göz akında sarılık,
  • Geceleri terleme,
  • Genel sağlıkta kötüleşme,
  • Kireç kıvamında beyaz dışkı.

Karaciğer kanseri riskini arttıran faktörler nelerdir?

  • HBV veya HCV ile kronik enfeksiyonlar,
  • Siroz hastası olmak,
  • Kan şekeri bozukluğu,
  • Karaciğer yağlanması,
  • Aşırı alkol tüketimi,
  • Bazı kalıtsal karaciğer hastalıkları,
  • Anabolik steroidlerin alımı,
  • Ailede karaciğer kanseri öyküsü,
  • Sigara kullanımı,
  • Aflatoksin adına verilen zehre maruz kalmak.

Karaciğer kanseri nasıl teşhis edilir?

Karaciğer kanseri teşhisi genellikle yüksek riskli hastaların düzenli olarak yaptığı kontrollerde ortaya çıkar. Bunun yanı sıra birçok hasta, kendisinde meydana gelen hastalık belirtileri sebebiyle doktora başvurabilir. Bu noktada hastalığın teşhisi için ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans ve alfafötoprotein testi uygulanır.

Karaciğer kanseri nasıl tedavi edilir?

Karaciğer kanserinin tedavisi için birçok farklı yöntem mevcuttur. Öncelikle en etkili yol, cerrahi işlemdir. Bunun için hastalığın meydana geldiği karaciğerin tümörlü bölümü çıkarılır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, kalan akciğerin kişinin sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürecek şekilde olmasıdır. Bunun yanı sıra karaciğer nakli de düşünülebilir. Cerrahi işlemin uygulanamayacağı hastalarda ise kemoterapi, radyoterapi, tümörün yakıldığı yöntemler (ablasyon tedavisi) veya mikroküre ile nükleer tıp tedavileri kullanılabilir.

ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

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Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatma ŞenSağlık NotlarıElif Hayvalı
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