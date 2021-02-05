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Kanser vakalarının üçte birini önlemek mümkün!

BUÜ’LÜ PROFESÖR AÇIKLADI KANSER VAKALARININ ÜÇTE BİRİNİ ÖNLEMEK MÜMKÜN DEDİ…

05 Şubat 2021 Cuma 12:51
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Kanser vakalarının üçte birini önlemek mümkün!

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Betül Sevinir,  alınacak basit önlemler sayesinde kanser vakalarının en az üçte birini önlemenin mümkün olduğunu söyledi.

ÇOCUKLARIN YAKINMALARINI DİKKATE ALIN!

BUÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Betül Sevinir 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla açıklamalar yaptı. Kansere neden olan risk faktörlerinin bilinmesinin uygun önlemler almak için fırsat olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Betül Sevinir; “Kanser sıklığının artmasını önlemek mümkündür. Ülkemizde erişkinlerde meme kanseri, kalın bağırsak kanseri, rahim ağzı kanseri için toplum taraması ücretsiz olarak yapılmaktadır. Çocukluk çağı kanserlerinde rutin tarama testleri yoktur. Çocukluk çağı kanserlerinin belirti ve bulguları erişkinlerden farklıdır. Ancak düzenli sağlık kontrollerinin yapılması ve çocuğun günlük yaşamında bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etmek önemlidir. Süt çocuklarında gözde kayma ve kedi gözü (lökokori)  görünümü retinoblastoma için uyarıcıdır. Anne ve babalar, öğretmenler, hekimler çocukların yakınmaları konusunda duyarlı ve dikkatli olmalıdır” şeklinde konuştu.

SİGARA VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ KANSERİN ÖNLENEBİLEN EN BÜYÜK NEDENİ

Kişisel olarak alınacak önlemler ve sağlıklı yaşam Standartlarına bağlı kalmak şartı ile kanser vakalarının en az üçte birini önlemenin mümkün olduğunun altını çizen Prof Dr. Betül Sevinir; Sağlıklı beslenme şişmanlıktan korunmak ve normal kiloyu sürdürmek fiziksel aktivite ve spor aşı ile korunabilen hastalıklara karşı aşılanma sigara ve tütün ürünlerinden  uzak durmak herkesin katılabileceği önlemlerdir. Güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından korunmak üzere açık havadaki aktivitelerin sabahtan ve öğleden sonra 16’dan sonra yapılması, şehirlerde gölgeli park ve alanlar oluşturulması önerilir. Sigara ve tütün ürünlerinin kullanımı kanserin önlenebilen en büyük nedenidir. Sigara dumanında elliden fazla kanser yapıcı kimyasal bulunmaktadır. Sigaranın akciğer, bronş, gırtlak, mesane kanserleri ve bazı lösemi tipleri dahil pek çok kansere neden olduğu bilinmektedir. Hiç sigara içmemiş kişiler sigara dumanına maruz kalarak “ikinci el” içici durumuna düşmektedir. Pasif içici olarak tanımlanan bu kişilerde de kanser riski artmaktadır dedi.

SİGARA İÇİLEN ORTAMI HAVALANDIRMAK RİSKİ ORTADAN KALDIRMIYOR

Sigara içilen ortamların havalandırılmasının riski ortadan kaldırmayacağına işaret eden Sevinir, kapalı ortamlarda duvarlar, perdeler, kumaş ve mobilya yüzeylerinde, tozlu ortamda biriken kimyasallar gizli tehlike oluşturduğunu aktardı. Haftalarca, hatta aylarca ortamda kalabilen bu kimyasalların hava sıcaklığı, nem gibi etkilerle reaksiyona girdiklerini açıklayan Prof. Dr. Betül Sevinir; “Böylece başka zararlı kimyasallar ortaya çıkar. Bu etki “üçüncü el” sigara dumanı olarak adlandırılır. Özellikle küçük çocuklar kapalı ortamdaki sigara toksinlerine karşı korumasız kalmaktadır. Ayrıca çocuklar anne ve babalarını örnek aldıklarından sigara içme olasılıkları artabilir. Sigarasız ortamları artırmak gerekir. Kimse sigarayı bırakmak için geç kalmış sayılmaz” şeklinde konuştu.

BELİRTİLERİ OLANLAR PANDEMİ SÜRECİNDE SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURMAYA ÇEKİNİYOR

COVID-19 pandemi sürecinde ciddi belirtileri olan birçok kişinin sağlık kuruluşlarına başvurmaktan çekindiğini ve bu nedenle tanı gecikmeleri yaşandığını vurgulayan Prof. Dr. Sevinir, erken tanı almanın ve en etkili tıbbi tedavilere başlamanın pandemi koşullarında da öncelikli olması gerektiğinin altını çizdi. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Betül Sevinir konuşmasını şöyle tamamladı; “Kanser erken tanı konabilen, tedavi edilebilen hatta önlenebilen hastalıklardandır. Daha sağlıklı yaşamak için herkesin yapabilecekleri vardır. Çevre kirliliği, plastik atıklar, bilinçsiz tarım ilacı ve insektisit kullanımı, denizlerin ve su kaynaklarının kirletilmesi, küresel ısınma birbiri ile bağlantılı yaşamsal sorunlardır. Sadece kurumların değil, tek tek her bireyin sorumluluğu olduğu açıktır.”

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Anahtar Kelimeler:
Kanser Vakalarının üçte Birini önlemek Mümkün
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