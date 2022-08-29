KALP HASTASI ÇİFTİN AYNI GÜN ÇİFTE MUTLULUĞU…

HABER: DİNÇER KARACALAR

Antalya’da yaşayan 72 yaşındaki Mehmet Erdoğan ve 66 yaşındaki eşi Kezban Erdoğan, Girişimsel Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi İsmail Ateş’in uyguladığı teknikle sağlığına kavuştu. 20 yıldır kalp kapak hastası olan Mehmet Erdoğan, “Yeniden nefes almak, yeniden doğmak gibi. Ameliyattan hemen sonra nefes alıp verişim rahatladı” derken, Aort kapağı tamir edilen eşi Kezban hanım, ”Böyle beraberlik herkese nasip olmaz, ameliyatımız da beraber oldu. Ağrılarım hafifledi. Allah doktorumuzdan razı olsun” yorumunu yaptı.

Geçtiğimiz ay İstanbul’da gerçekleşen çifte işlemle ilgili bilgi veren Dr. İsmail Ateş, ”Mehmet bey 20 yıldır kalp hastası, 16 yıldır da benim takibimde. Eşi Kezban hanımın da Aort kapağında sorun vardı. Çiftimizi aynı gün işleme aldık. Mehmet beyin kalp kapağını ameliyatsız Mitraclip yöntemi ile tamir ettik. Kezban hanımın ise Aort kapağını kasıktan girerek ameliyatsız olarak değiştirdik. Ameliyatın ertesi günü çiftimizi sorunsuz olarak taburcu ettik. Ameliyattan 1 ay sonra yaptığımız kontrol muayenesinde de çiftimizin durumu gayet iyiydi“ dedi.

“İyi bir bakımla konforlu bir yaşam sürebiliyorlar”

Kalp yetmezliği bulunan hastalarda yaşam şeklinin önemine değinen Dr. Ateş, ”Normal şartlarda kalp yetmezliği bulunan hastaların 5 yıllık yaşamalarında yüzde 50 oranında hasta bu süreyi geçebiliyor. Diğer yüzde 50’lik kısımda ise yaşam şeklinin ve iyi bir tedavinin büyük önem taşıdığını görüyoruz. Mehmet bey buna iyi bir örnek. İyi bir bakım ve iyi bir tedavi ile 16 yıllık süreyi sorunsuz geçirdi. Dolayısı ile iyi bakıldığı zaman hastalar tıbbın da belirlediği süreleri geçip ekstra zaman geçirebiliyorlar. Bu çiftimiz tedaviye eksiksiz uyduğu için sorunsuz olarak süreci atlattı. Çiftimize nice yıllar diliyoruz. Rahat bir yaşam onları bekliyor. “ şeklinde konuştu.

Ameliyatsız yöntemler nasıl uygulanıyor?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kalp kapak hastalıklarının tedavisinde ameliyatsız yöntemlerin tercih edildiğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi İsmail Ateş, “Ameliyatsız yöntemler, özellikle nefes almakta zorlanan hastaların nefesinin düzelmesini sağladığı gibi hareketlerinin de rahatlamasına yardımcı olur. Yöntem ayrıca uzun vadede kalbin bozulmasını önleyebilecek çok önemli bir yaklaşım haline geldi. Mitral kapaktaki problemler yaş grubu yüksek hastalarda görülür ve bu durumda hastalara cerrahi müdahale yapılması risk taşımaktadır. Evde odadan odaya geçemeyen hastalar düşünün; yani kalp yetmezliği ve kalp kapaklarında sorun var ancak ameliyat olması mümkün değil… Bu gibi cerrahi olarak reddedilmiş hastalara Mitraclip yöntemi ile müdahale edebiliyoruz. Metod anjiyo yöntemiyle uygulanıyor. Göğüste hiçbir kesinin olmadığı, kasıktan yapılan bu işlem 1-1,5 saat sürüyor. Hastalar 1 gün sonra normal hayatlarına dönmek üzere taburcu ediliyorlar. İşlem sonrasında hastaların öncelikle kalbe bağlı nefes alamama, nefes düzensizliği yakınmalarında azalma meydana geldiği gibi, kalp büyümesi duruyor ve hastaların hareket kapasiteleri artıyor. Aort kapağı değişimi ise şu şekilde uygulanmaktadır. TAVİ yöntemi ile uygulanan işlemler, kalp ve damar cerrahları, kardiyologlar ve anestezistin birlikte, tam uyum içerisinde çalıştıkları bir ekip tarafından yapılmaktadır. Bu yöntemde, kasık veya göğüs duvarında yapılan ufak bir kesi yardımı ile ince bir tel üzerinden ilerletilen ve daha önceden üzerine yapay aort kapağı yerleştirilmiş yumuşak bir tüp yardımıyla yapılmaktadır. Hastanın, daralmış olan aort kapağı bölgesinde, yerleştirilmiş olan Kateter (tüp) üzerindeki yapay kapak bir balon yardımı ile şişirilerek yerleştirilir. Yöntem, bir nevi kapak içerisine, kapak yerleştirilmesi işlemi olarak da adlandırılabilir. İşlemin, küçük kesilerden yapılması nedeniyle açık kalp ameliyatına göre iyileşme süresi çok kısadır. İleri yaşta, cerrahi kapak değişimi ameliyatı riski yüksek olduğu zaman uygulanmaktadır. Tavi işlem suresi 1-1.5 saat sürüyor ve sedasyon ile yapılıyor. Hasta 1 gün koroner yoğun bakımda gözlenir. Ertesi gün kontrollerden sonra taburculuğu yapılır.” şeklinde bilgi verdi.