Kalp hastalığının risklerini ortadan kaldırmak mümkün

İSTANBUL - Memorial Ankara Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Oto, erkeklerde 40, kadınlarda ise 50 yaş sonrasında özellikle ailesinde kalp rahatsızlığı öyküsü bulunanların kalp ve damar hastalıkları açısından risk altında olduğunu belirtti. Bunların değiştirilemez ve önlenemez risk faktörleri olduğunu, obezite, kan basıncı yüksekliği, sigara, şeker hastalığı, hareketsiz yaşam, kan yağlarının yüksekliği gibi diğer risk faktörlerinin de pek çoğunun önlenebileceğini ya da yaşam tarzı değişiklikleri ile kontrol altına alınabileceğini ifade etti.

Kalp hastalıklarına dair temelin çocukluk çağlarında atıldığını belirten Prof. Dr. Ali Oto , “Kalp hastalıkları, öğretilen doğru davranış biçimleri ve aşılanan sağlıklı yaşama prensipleri ile önlenebiliyor ya da azaltılabiliyor. Çocukluk alışkanlıkları genellikle kalıcıdır ve tüm hayatı etkiler” dedi.

HER ÖĞÜNDE BİR DİLİM EKMEK

Ağır yağlı yiyeceklerden, kızartmalardan, katı yağlar ve şekerden uzak durmak gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ali Oto , "Doymuş yağ gereksinimi (katı yağlar) genelde diğer besinlerden sağlanmalı. Ekstra katı yağ kullanılmamalı. Özellikle aşırı doymuş olan margarin gibi yağlardan uzak durulmalı. Şekerli besinler hem aşırı kalori değerlerine sahip hem de insülin direncini artırarak şişmanlamaya neden olup kan yağlarının kontrolünü güçleştiriyor. Ekmeğin bir dilimi 70-100 kaloridir ve ülkemizde ekmek tüketim oranı oldukça yüksek. Her öğünde ince bir dilim ekmek yemek yeterli” diye konuştu.

AZ AMA SIK YİYİN

“Günlük beslenme düzeninde öğün atlanmaması çok önemli” diyen Prof. Dr. Ali Oto, “Çünkü vücut öğün atlandığında daha sonra da aç kalabileceğini düşünerek alınan besinlerden depolama yoluna gidecektir. Az az sık sık yemek dengeli beslenmek için önemlidir” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK KONTROLLERİ ÖNEM TAŞIYOR

Kalp hastalığı riskini bilmek ve olası ciddi rahatsızlıklara karşı önlem almak için düzenli sağlık kontrollerinin yaptırılmasının çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ali Oto, konuşmasına şöyle devam etti:

“Erkekler 40, kadınlar 50 yaşından sonra yılda en az bir kez doktora giderek gerekli tetkikleri yaptırmaları gerekiyor. Sadece ilaçlarla kontrol altına alınabilen tansiyon için uzman gözetiminde ilaç kullanılmalı. Diyet ve egzersiz de kan şekeri kontrolü için en az ilaçlar kadar önem taşıyor. Kan yağlarını düşürmenin ve kontrol altında tutmanın ilk adımı, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamdır. Ancak gerekli olduğunda doktor kontrolünde kan yağlarını düşürücü ilaç kullanılabiliyor.”

HER GÜN 40 DAKİKA EGZERSİZ YAPIN

Aktif bir yaşamla kalp sağlığı arasında doğrudan bir ilişki bulunduğunu da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Ali Oto, “Günde 40 dakikanın altında hareket, kalp rahatsızlığına davetiye çıkarıyor. Düzenli ve sürekli fiziksel aktivite hem kişinin kendisini iyi hissetmesini sağlıyor, kilo kontrolünü kolaylaştırıyor, hem de kan şekerinin düzenlenmesine katkıda bulunuyor” diye konuştu.

Sigaranın kalp hastalıkları demek olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Oto, sigaranın aynı zamanda damar sertliği hastalığının gelişmesi ve ilerlemesine neden olduğunu, diğer yandan kalp krizini tetiklediğini vurguladı. Aşırı alkol tüketiminin de hem aşırı kalori kaynağı olarak kilo kontrolünü engellediğini hem de kan yağlarını bozduğunu belirtti.