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Kalbiniz için en az 6 saat uyuyun

Uykusuzluğun kalp sağlını kötü etkilediğine vurgu yapan Uzm. Dr. Kemal Kunovac “Uyku sırasında tüm iç organlarımız tamirden geçer. Uykusuzluk kalp krizi riskini yüzde 13 arttırır. Yetişkin bir insan günde en az 6 saat uyumalıdır. Uyku özellikle beyindeki zararlı kimyasalların temizlenmesi için fırsat yaratır” dedi.

28 Şubat 2020 Cuma 12:06
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Kalbiniz için en az 6 saat uyuyun

İSTANBUL - Fındıkzade Medipol Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Uzm. Dr. Kemal Kunovac, az ve kalitesiz uykunun kalp krizi riskini artırdığına dair dikkat çekecek açıklamalarda bulundu. Dr. Kunovac, insan hayatının önemli bir parçası olan uykuya ilişkin “Sağlıklı insan, yaşamının üçte birini uykuda geçirir. Uyku sırasında tüm iç organlarımız özel bakımdan ve tamirden geçer. Uyku özellikle beyindeki zararlı kimyasalların temizlenmesi için fırsat yaratan bir süreçtir” dedi.

KANSERLE SAVAŞTA EN ÖNEMLİ ROL

Uykunun insan sağlığını korumasının yanı sıra hayat kalitesini yükselttiğine değinen Dr. Kunovac, “Hücre yaşlanmasını geciktiren ve kanser önleyici olan melatonin hormonu sadece geceleri, uyku sırasında ve tamamen karanlık ortamda salgılanır. En önemli uykusuzluk nedenleri arasında stres, depresyon, vardiyalı çalışma ya da geceleri uzun saatler boyunca bilgisayar başında geçen yaşam tarzı, kafein tüketimi, bazı ilaçların kullanımı ve besleme biçimi özellikle uyku öncesinde çok fazla yemek tüketmeyi sayabiliriz.” diye konuştu.

UYKUSUZLUK DİREKT KALBİ VURUYOR

Dr. Kunovac, Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre yetişkin insanların yaklaşık yüzde 30’unun uyku bozukluğu sorunu yaşadığını belirterek, bu durumun kalp üzerine etkisini şöyle açıkladı: Uykusuzluk kalp sağlımızı kötü etkiler. Uyku sorunu yaşayan insanlarda kan basıncı ve kalp hızı yükselir. Böylece kalp krizi riski direkt olarak artar. Uyku bozukluğu olan insanlarda insülin direnci gelişmesi, ona bağlı diyabet hastalığına yakalanma ve böylece kalbi besleyen koroner damarların tıkanıklık olasılığı artması söz konusudur. Uykusuzluk inflamasyon yani iltihabı artırır. İnflamasyon ateroskleroz yani damar sertliği gelişiminin en önemli nedenlerinden bir tanesidir. Bazı bilimsel çalışmalar uzun süre uyku sorunu yaşayan insanlarda kalp krizi geçirme riskinin yaklaşık yüzde 13 arttığını gösterir”
 

65 YAŞINDAN SONRA UYKU İHTİYACI AZALABİLİR

Dr. Kunovac, şu bilgileri verdi: "Yetişkin bir insan günde en az 6 saat uyumalıdır. Çocuklar için bu rakam 9 ila 11 saat arasındadır. 65 yaşından sonra uyku ihtiyacı giderek azalır ve bu doğal bir süreçtir. Öte yandan uyku sorunu yaşamamak için her gün aynı saatlerde yatmaya çalışın. Yatmadan en az 3-4 saat önce yemeyi kesin. Gece geç saatte çay, kahve ve alkol tüketmeyin. Yatağa girmeden bir saat önce cep telefonu, bilgisayarı ve i-pad’i bırakın. Yatak odanızı havalandırın, ortam ne çok sıcak ne çok soğuk olmalıdır. Yatmadan önce papatya ve nane gibi rahatlatıcı çayları az miktarda içebilirsiniz."

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