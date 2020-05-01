Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Kadınlık hormonu koronavirüsten koruyor iddiası
Kadınlık hormonu koronavirüsten koruyor iddiası
Oruç tutmanın sağlığa faydaları
Oruç tutmanın sağlığa faydaları
Ulusal eğitim sistemimiz önemli bir deneyim kazandı
Ulusal eğitim sistemimiz önemli bir...
Transferin gözdesi Erdoğan Yeşilyurt
Transferin gözdesi Erdoğan Yeşilyurt
TBMM Başkanı Şentop'tan 1 Mayıs mesajı
TBMM Başkanı Şentop'tan 1 Mayıs...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kadınlık hormonu koronavirüsten koruyor iddiası

Koronavirüs salgınından kadınların daha az etkilenmesi, yoğun bakımda solunum desteğine ihtiyaç duyan hastaların yüzde 75'inin erkek olması bilim insanlarını harekete geçirdi.

01 Mayıs 2020 Cuma 13:05
0 Okunma
Kadınlık hormonu koronavirüsten koruyor iddiası

İSTANBUL - ABD’de iki farklı hastane yatan hastalarına östrojen hormonu vererek iyileşme düzeylerini gözlemleyecek. Kadınlık hormonlarının koruyucu etkisinin olabileceğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Hediye Dağdeviren bilimsel anlamda konuşmak için erken olduğunu söyledi. Doç. Dr. Dağdeviren, erkeklerin daha fazla sigara içmesinin de koronavirüsten daha fazla etkilenmesinin nedenlerinden biri olabileceğini söyledi.


"KIZ BEBEKLER BİLE DAHA AZ SOLUNUM CİHAZINA İHTİYAÇ DUYUYOR"


ABD'de 3 farklı üniversitede araştırma yapıldığını belirten İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Hediye Dağdeviren, hastalara östrojen ve progesteron hormonları verilerek hastaların sağlık durumunda iyileşme olup olmadığının gözleneceğini belirtti. Doç. Dr. Dağdeviren sözlerine şöyle devam etti: "Bilimsel anlamda bir şey söylemek için erken ama kişisel gözlemimde de erkek hastalar klinik olarak daha ağır bir tabloda seyrediyor. Özellikle entübe hastaların birçoğu erkek ama bunu sadece kadınlık hormonuna bağlamak çok doğru olmaz. Çünkü erkeklerde akciğer hastalıkları, sigara kullanımı ve kronik hastalıklar daha fazla. Ancak biliyoruz ki, kadınlık hormonu östrojen kadınların bağışıklık sistemini güçlendiren bir hormon. Yenidoğan bebeklerimizde bile erkek bebekler ile kız bebeğin farkını daha net anlıyoruz. Aynı haftada doğmuş bebeklerde, kız bebeklerin daha az solunum cihazına ihtiyaç duyduğunu ve dış dünyaya daha kolay adapte olduğunu görüyoruz."


"HAMİLELİK HORMONU SİTOKİN FIRTINASINI BASKILIYOR"


Araştırmalarda östrojen ve progesteron hormonlarının farklı farklı verilerek hastalar üzerinde etkisinin gözlemleneceğini belirten Doç. Dr. Dağdeviren, sitokin fırtınasının ne olduğunu da anlattı ve şunları söyledi: "Hastalığın kötüleştiği dönemde sitokin fırtınası dediğimiz bir enflamasyon süreci başlıyor. Vücudun kendi dokularına bile antikor geliştirdiği ve onları yıkmaya çalıştığı bir evre başlıyor. Östrojenin bu sitokin fırtınasını baskılayabileceği sürecine gidiliyor. Gebelik de buna benzer bir süreç aslında. Normalde bebek vücut için bir yabancı cisim. Ama vücut bunu progesteron hormonu sayesinde kabul ediyor. Bu hormon vücudun, bebeği yabancı olarak algılamasını engelleyerek sitokin hücrelerini baskılıyor ve bebeğin anne karnında kalmasını sağlıyor."


BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN GÜÇLÜ OLMASI VİRÜSÜ NASIL ETKİLİYOR?


Bağışıklık sistemi güçlü olanların hastalığı daha iyi yendiğini ancak fazla tepki veren bağışıklık sistemlerinde de sitokin fırtınası denilen durumla karşılaşıldığını ifade eden Doç. Dr. Dağdeviren, "Bağışıklık sistemi ne kadar güçlüyse vücudun ona vereceği yanıt da daha fazla olabilir. Dolayısıyla daha fazla enflamasyon hücresi oluşacak ve vücudun kendi hücrelerine daha fazla zarar vereceğine dair bir teori de var. O yüzden bunun acaba bağışıklık sistemi daha güçlü insanlarda mı daha klinik belirti verdiği ile ilgili elimizde henüz tam bir belirti yok" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kadınlık HormonuKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oruç tutmanın sağlığa faydaları
Oruç tutmanın sağlığa faydaları
DİNÇER KARACALAR'LA SAĞLIKLI GÜNLER
DİNÇER KARACALAR'LA SAĞLIKLI GÜNLER
“Propolisi doktora danışmadan tüketmeyin”
“Propolisi doktora danışmadan tüketmeyin”
Yetişkinlerdeki en önemli sakatlık nedeni inme
Yetişkinlerdeki en önemli sakatlık nedeni inme
Türkiye'nin koronafobi haritası
Türkiye'nin koronafobi haritası
Bayramda el öperek riskli grubu tehlikeye atabiliriz
Bayramda el öperek riskli grubu tehlikeye atabiliriz
Kurdeşen de koronavirüs belirtisi olabilir
Kurdeşen de koronavirüs belirtisi olabilir
Doç. Dr. Zülfikar: Temmuzda vaka sayısının ikili hanelere gelmesini bekliyoruz
Doç. Dr. Zülfikar: Temmuzda vaka sayısının ikili hanelere gelmesini bekliyoruz
Uzmanlardan akciğer sağlığı için 'balık tüketin' önerisi
Uzmanlardan akciğer sağlığı için 'balık tüketin' önerisi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı