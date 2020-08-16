Kadınların Korkulu Rüyası; “SİSTİT”

SUMRU AYDIN

İSTANBUL

İhmal edilen sistit, kronikleşerek, mesane ve böbreklerde kalıcı hasara yol açabilir. Kadınların anatomik yapıları erkeklerden farklı olduğundan kadınlarda üretra daha kısadır ve bu yüzden kadınların sistit olma riskleri daha fazladır. Hayatı olumsuz etkileyen bu hastalığa her 5 kadından biri maruz kalıyor ve yaşamının herhangi bir döneminde bu hastalığı geçirebiliyor. Sağlık Notlarında bu hafta Avrasya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Nurcan Dalan Sistit tedavisi ve korunma yolları hakkında çok önemli bilgiler veriyor. Sistit’ten korunmayı bilmek ortaya çıkabilecek komplikasyonlara karşı bizi koruyacaktır. Tatilinizi yaparken maske + mesafe kuralına uymanızı önemle hatırlatıyorum. Herkese iyi haftalar!

Sistit Nedir ve Neden Olur?

Sistit; mesanenin yani idrar kesesinin iltihaplanmasıdır. Kadınlar anatomik yapı olarak erkeklerden farklıdır. Bu nedenle kadınlarda daha çok rastlanan sistit, tedavi edilmediğinde kronikleşerek boşaltım sisteminde kalıcı hasarlara neden olabilir. Bakteriyel sistitler genellikle 20-40 yaş aralığındaki genç kadınlarda görülmektedir. Dünyada yaşayan kadınların ortalama %25’i hayatı boyunca mutlaka bir kez bu hastalığa yakalanmaktadır. Koli basili isimli bakteri sistit vakalarında en sık görülen sebeptir. Koli basili bakterilerinin vücutta en çok bulunduğu kısım kalın bağırsaktır. Birden farklı sebepten dolayı bu bakteriler mesaneye ulaşarak sistite neden olur.

İşte İdrar Yolu Enfeksiyonları Nedenleri:

Sıkı, sentetik iç çamaşırları

Uzun süre boyunca oturmak

Tuvalet temizliğinin arkadan öne doğru yapılması ve anüsteki bakterilerin üretraya bulaşması

Stres

Mesane ya da idrar yolunda tıkanıklık; taş, kum vb.

Genital bölgede kuruluk

Genital bölgeye uygulanan parfümlü banyo köpüğü, sabun veya pudra kullanımı

Diyabet

Gebelik

İdrar kanalının kısalığı

Bu Belirtiler Sizde de Var mı?

Sık ve acil idrara çıkma isteği

İdrar yaparken yanma ve idrarın az gelmesi

Mesanede oluşan ağrı ve hassasiyet

Kokulu ve bulanık idrar

Yorgunluk hissi

Hafif ateş

Bazı durumlarda idrarda kan görülmesi

Cinsel ilişki sırasında ağrı

Sistite Nasıl Tanı Konur? Ve Kontrol Altına Almak Ne Kadar Sürer?

Sistit tanısı koyulabilmesi için hastanın geçmişine bakılmalıdır. Ayrıca hastaya sistit tanısı koyulabilmesi için idrar örneğinde incelemeler yapılır. Sistit hastası olan kişinin idrarında kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve çeşitli bakteriler bulunur. Son aşama olarak enfeksiyona neden olan bakterinin tanımı için idrar kültürüne başvurulur. Tedaviye başlanmayan sistit rahatsızlığı ilerleyen dönemlerinde bağışıklık sisteminde zarara yol açarak hastanın hayati fonksiyonlarını tehdit edebilir.

Hastalığın belirlenmesiyle beraber antibiyotik kullanımına başlanır ve genellikle 48 saat içerisinde hastalığın belirtileri diner. Hastalar iyileştim diye antibiyotik tedavisini kesmemeli ya da yarıda bırakmamalıdır. Bırakılan antibiyotik tedavisiyle beraber enfeksiyon daha da şiddetli hale gelebilir. Hekimin tavsiyesine göre 1 ya da 2 hafta sürecek bir antibiyotik tedavisi hastalığın tekrar etme riskini büyük ölçüde düşürecektir.

Cinsel ilişki sonrası sistit olan ve bunu sık yaşayan kişiler uzun süreli koruyucu antibiyotik tedavisi görmektedir. Bu türde uygulanan tedavi birkaç ay sürebilen, uzun soluklu bir tedavidir.

Hamilelikte Sistit Olunca Ne Yapmalı?

Hamilelikte sistitin ortaya çıkmasında birçok neden olabilir. Bunlar; hormonlardaki değişim, vücut direncinin zayıflamış olması, büyüyen rahmin mesaneye baskı yapması ve idrarın mesaneden çok birikmesi olabilir. Hamilelikte görülen sistit diğer hastalarda görülenle aynı belirtilere sahiptir. Gebelikte farklı olan, anne adaylarına diğer hastalara önerilen antibiyotik tedavisinin önerilmemesidir. Hamilelik sürecinde güvenle kullanılabilecek, özel sınıf antibiyotikler bulunur. Bunlar mutlaka doktora danışılarak, doktor reçetesiyle ve belirlenen süre içerisinde kullanılmalıdır.

Bebek sahibi olmak isteyen kadınlar sistitten şüpheleniyorlarsa, ilkönce tedavi olmalıdır. Tedavi olunmadığı zaman enfeksiyon hamile kalmayı ya da hamilelik sürecini zorlaştırabilir.

Sistit Tedavisi Nasıl Olur?

Sistit antibiyotik ile tedavi edilir. Tedaviye başlanmadan önce idrar kültürü yapılmalıdır. Sonuçlar çıkına kadar geçen sürede idrar yolları enfeksiyonlarında etkili antibiyotikler kullanılmalıdır. Kronik olan enfeksiyonlarda tedavi süresi uzayabilmektedir.

Sistitten Korunmanın 8 Altın Kuralı!

Bol su için! Su bakterilerin mesaneye tutunmasını engeller ve dışarı atılmasını sağlar.

Kahve, koyu çay, alkol gibi içecekler ve acılı baharatlı yiyecekler en aza indirin.

Tuvaletten sonraki temizlik doğru olmalıdır. Temizlik önden arkaya doğru yapılmalı. Böylece bakteriler idrar kanalına taşınmaz.

İdrarınızı tutmayın! Olabildiği kadar sık idrara çıkın. Böylece mesanede bulunan bakteriler dışarı atılmış olursunuz.

Her gün iç çamaşırınızı değiştirin ve pamuklu çamaşır kullanmaya özen gösterin.

Yaz aylarında havuz sistitine dikkat edin. Kalabalık ve kirli havuzlara girmeyin.

Cinsel ilişkinin sonrasında idrara çıkmak, bakterinin dışarı çıkmasına yardımcı olarak sistite karşı önleyici olabilir.

Vajinal deodorant, parfümlü sabun, pudra kullanımı idrar kanalını tahriş edebilir. Bu nedenle bu tarz ürünlerin kullanmanın riskli olduğunu bilin.