KADINLARIMIZIN SAĞLIKLI OLMASI SAĞLIKLI NESİLE İŞARETTİR

İSTANBUL- Zeytinburnu Avrasya Hastanesi’nde gerçekleşen “Aile Akademisi” programları kapsamında mart ayına özel çok anlamlı bir konu ile izleyicilerimizle buluştuk. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması dolayısıyla bugünkü Instagram canlı yayınımızda “Önceliğimiz Kadın Sağlığı” dedik.

Avrasya Hastaneler Grubu Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Bilimsel Danışmanı Neonatolog Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gökçe Şerbetci, Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzm. Dyt. Büşra Çengel kadın sağlığına yönelik öneri ve mesajlar verdiler ve tüm dünya kadınlarının ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ kutlandı.

Bende bu vesile ile başta kendi annem ve kayınvalidem olmak üzere hayatımda olan tüm kadınların, bu ülkeye bu dünyaya güzellik katmış tüm kadınların kadınlar gününü kutluyorum. İşte sizlerle…

GEBELİK DÖNEMİNDE KADINLARIMIZ ADINA NELER YAPILMALI?

Avrasya Hastaneler Grubu Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Bilimsel Danışmanı Neonatolog Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu, “Gebelik dönemi 40 haftalık bir süreci kapsıyor. Bunun için öncelikle gebelik kesesinin rahim içinde görüntülenmesiyle başlıyor daha sonra yapılan kan tahlilleriyle verilen folik asit ve vitamin destekleriyle takiplerimiz başlıyor. Öncelikle 11-14 hafta arasında ikili tarama testi, 16-18 haftada üçlü tarama testi ,20-24 hafta arasında detaylı ultrason dönemi ve 24-28 haftalar arasında da şeker yükleme dönemimiz var bunlarla sağlıklı bebekler için gebelik sürecimizi takip ediyoruz” dedi.

DOĞUM AĞIRLIĞI DÜŞÜK BEBEKLER (PREMATÜRE -DÜŞÜK) OLMASINDA ANNEYE BAĞLI HANGİ FAKTÖRLER VAR?

Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gökçe Şerbetci, “Yaptığımız araştırmada birçok annenin düşük doğum ağırlığında bebek sahibi olmasının (2500 altı) beslenme yetersizlikleri olduğu, anne ya da babanın düşük doğum ağırlıklı doğması, sigara kullanımı, yeterli vitamin desteği almaması gibi sebepler tespit edildi. Düşük doğum ağırlığını önlemek için beslenme çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

GEBELİKTE BESLENME NASIL OLMALIDIR?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzm. Dyt. Büşra Çengel, “Beslenme bizim tüm yaşamımızı etkiliyor özellikle gebe kadınları takip ediyoruz çünkü gebelikte vitamin mineral ihtiyacı artıyor genellikle tek tip beslendiğimiz zaman düşük doğum ağırlıkları gözükebiliyor. Sadece karbonhidrattan zengin veya sadece şeker ağırlıklı bir beslenme programı yaptığımızda da aslında 6.ayda maalesef ki gestasyonel diyabetle karşılaşabiliyoruz. Tam olarak tüm besin gruplarını içeren yeterli ve dengeli beslenme şeklinde bir tabak modeli ile beslenildiğinde tüm bireylerimizin yaşam boyunca bu şekilde beslenmesi ve bu beslendim şeklinin gebelikte daha da önem arz etmesi gerekiyor” açıklaması yaptı.

BU TABAKTA NELER OLMALI?

Uzm. Dyt. Çengel, “Tabağımıza her öğün baktığımızda tabağımızın yarısı sebze ve meyvelerle, daha çok sebze yemekleri, salatalar, haşlanmış ve fırınlanmış sebzeler görmemiz gerekiyor. Sebzeye fazladan müdahale ettiğimizde vitamin ve mineral kaybı oluyor. Tabağımızın çeyreğinde proteine yer vermemiz gerekiyor et ve balığın yanında kuru bakliyata da haftanın en az bir günü yer vermemiz gerekiyor. Özellikle yeşil mercimek demir eksikliği açısından çok önemli ve tabağımızın son çeyreğini tam tahıllı kaynaklarla besliyoruz bu bulgur pilavı tam tahıllı ekmekler arada sırada çok sık olmamakla birlikte pilav ve makarna da olabilir” diyerek şu sözlerini ekledi;

“Salatalarımızda ve yemeklerimizde az da olsa kaliteli yağlar kullanabiliriz. Hangi yağları kullanalım derseniz tereyağı maalesef ki içerisinde çok fazla doymuş yağ içerdiği için çok fazla tereyağı kullanımı ilerleyen süreçlerde kalp damar rahatsızlıklarına sebebiyet verebilir yağın içerisine kızartma yapmakta yine kanserojen maddeler üretebiliyor. Zeytinyağı, ,mısırözü yağı ,Ayçiçek yağı kullanılabilir. Kullandığınız yağları pişirme esnasında sotelemeden çiğden koyup sonra altını kapatmaya yakın tekrar eklediğimizde en sağlıklı pişirme bu şekilde olacaktır.”

YÜZDE OLARAK BELİRTMEK İSTERSEK TABAKTAKİ BESİN ORANLARI NE OLMALI?

Uzm. Dyt. Çengel, “Genelde %50-%55 karbonhidrat istiyoruz , %18-%20 arası protein geri kalan %30 yağ kadar çıkabiliyoruz yağ denilince sıvıyağ dan ziyade kuruyemişleri de burada baz alıyoruz aslında ceviz ,fındık ,badem bunlar güzel mineral kaynakları aynı zamanda. Bunları biz dengeli aldığımızda tabi süt ve süt ürünlerine de biz değiniyoruz gebelikte önemi ekstra artıyor bunların ihtiyacımız kadar aldığımızda rahat bir gebelik geçiriyoruz” dedi.

VİTAMİN MİNERALLER HANGİ GIDALARDA BULUNUYOR (ÇİNKO, MAGNEZYUM, DEMİR, D VİT)

NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Uzm. Dyt. Çengel, “Özellikle iyot a değinmek isterim mutlaka yumurta tüketmemiz gerekiyor yumurtanın içerisinde bulunuyor bu yeşil yapraklı sebzeler de bulunuyor. Bu sebzeleri doğru pişirmezsek bu saydığımız mineraller içerisinde az miktarda bulunduğu için uçuyor maalesef ki onun dışında et, tavuk, balık, kuru bakliyatlar özellikle yeşil mercimeğin içerisinde bulunuyor yine ceviz, fındık, badem hatta ara öğünlerinize yulaf, yoğurt ve kuruyemiş ile karıştırdığınızda mineral açısından da güzel bir öğün almış oluyoruz” şeklinde konuştu.

GENEL ANLAMDA BESLENMEYLE İLGİLİ MESAJ VERMEK İSTERSEK

“Beslenme bizim hayatımızı etkileyen içinde direk olarak bulunduğumuz bir süreç aslında en önemlisi bizim için yeterli ve dengeli olması, tek tip olmaması ve sadece tek bir kaynak içermemesidir. Bizim diyet yazarken de aslında çok dikkat ettiğimiz bir süreçtir bu sürdürülebilir olması önemlidir” diyen Uzm. Dyt. Çengel,”Tüm yaşam süresince bunu esas almalıyız yaşam boyu sürdürebilir hale getirdiğimizde uyum sağlıyoruz diğer türlü kendimizi çok sıkabiliyoruz, kısıtlayabiliyoruz, kısa vade sürebiliyor ve akabinde çeşitli hastalıklar ortaya çıkabiliyor ve güzel kaynaklardan almamız gerekiyor yeterli ve dengeli beslenmeyi esas almalıyız. Tencere ve haşlama tekniği kullanılmalı en sağlıklı yemek tencere yemeğidir dışarda sağlıksız yiyecekler yerine evde tencere yemeği ile son derece sağlıklı öğünler sağlayabiliriz” ifadelerini iletti.

SON OLARAK

Uzm. Dyt. Çengel, “Doğru beslenme bağışıklık mekanizmasını güçlendirerek hastalıklarla baş etmemizi sağlar özellikle bu pandemi döneminde çok önem arz ediyor özellikle genetik olduğu düşünülen diyabet gibi hipertansiyon gibi hastalıklarında uygun bir beslenme şekliyle azaltılabileceği anlamına geliyor önlenebilir veya en aza indirgenebilir birçok kanser türünün önlenebilmesinde beslenme şekli çok önemli yine tüm dünya ve Türkiye için obezitenin önlenebilmesi için beslenme çok önemli günümüzde iri bebeklerde çok fazla demek ki tüm yaşam boyunca, kadın sağlığı için özellikle kritik evrelerde daha da önemli ve kronik hastalıkların azaltılmasında son derece önemlidir” diye programı bitirdi.

ELİF HAYVALI