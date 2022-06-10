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"Kadınlar jinekolojik rahatsızlıklarda uzman kişilere danışmalı"

Özellikle son zamanlarda artan jinekolojik rahatsızlıklar ve genital bölge ile ilgili sıkıntıların giderilmesi hususunda uzmanlar mutlaka ehil kişilere danışılması gerektiği konusunda kadınları uyarıyor. Son dönemde Türkiye’nin bu konuda çıkardığı uzman sayısının mutluluk verici seviyede olduğunu belirten uzmanlar, bu konuda şikayeti bulunan kadınların mutlaka bir jinekoloğa, tercihen de genital estetik ile ilgilenen bir hekime danışmaları gerektiğine vurgu yapıyor.

10 Haziran 2022 Cuma 12:00
"Kadınlar jinekolojik rahatsızlıklarda uzman kişilere danışmalı"

HABER: DİNÇER KARACALAR

Türkiye estetik konusunda gerçekten tüm dünyada çok ileri bir seviyede. Her alanda estetik için dünyanın dört biryanından hastalar geliyor. Ekonomik olmasından ziyade Türkiye’yi ön plana çıkaran gerçekten çok iyi cerrahlar bulunuyor. Jinekoloji alanında rahatsızlıkları bulunan kadınlar akıllarındaki tüm sorular için mutlaka bir cerraha danışması gerekiyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Ali Doğukan Angın, kadınların jinekoloji ile ilgili olan rahatsızlıklarını yeni yeni dile getirebildiklerini ve bunun bir çaresi olup olmadığını yeni yeni araştırmaya başladıklarını dile getiriyor. Dr. Angın, “bir çok hastamızdan yıllardır benim böyle bir rahatsızlığım vardı. Fakat bunun bir tedavisi olduğunu bilmiyordum” cümlesini sık sık duyduklarına dikkat çekiyor.

Son dönemlerde kadın hastalıklarında gelen şikayetler içerisinde en sık şikayetleri sıralayan Doç. Dr. Ali Doğukan Angın “genital estetik ve cinsel disfonsiyonlar ile ilgilendiğim için hasta ve danışanlarım ile ilgi benim en çok karşılaştığım şikayetler; iç dudak sarkması, vajinal genişlik, yağlı ve şişkin bikini bölgesi, çökmüş ve kırışmış dış dudaklar, orgazm problemleri, idrar kaçırma ve genital siğiller olarak sıralayabiliriz. Özellikle merak edilen ve son dönemlerde revaçta olan Labioplastiye özel parantez açmak istiyorum. Labioplasti dudak düzeltme demek olsa da bizim kastettiğimiz ‘iç dudak-Labia minora’ estetiğidir. Yani büyümüş, sarkmış, büzülmüş ve ya asimetrik olmuş, vişne çürüğü gibi morarmış iç dudakların cerrahi ile küçültülerek daha kısa, düz ve simetrik hale getirilmesidir. Çoğunlukla hastane de olmak üzere seçili hastalarda klinik şartlarında da yapılabilir. Yaparken %90-95 klitoris etrafı fazla kabarık dokuların da kesilmesi gerekir. Doğru teknikle doğru zamanda doğu kişiye uygulandığında hem cinsel anlamda, hem estetik olarak hem de giyim/hijyen gibi işlevsel olarak pek çok alanda olumlu katkı sağlar.”şeklinde konuştu.

Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği’nde de Kadıköy Şube Başkanı olarak görev yaptığını dile getiren Dr. Angın “Huzurlu insan, sağlıklı cinsellik, mutlu bir evlilik ve aile yaşantısı için…”sloganıyla halkımıza yardımcı olmayı cinsellikle ilgili kafalara takılan sorulara bilimsel yanıtlar vermek için azami çaba göstermekte ve insani açıdan önemli bir yere sahip olan cinselliğin doğru bir şekilde algılanması amaçlıyoruz” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Doç. Dr. Ali Doğukan Angın
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