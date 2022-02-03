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İstatistikler kansere karşı korunmanın önemini ortaya koyuyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün bir alt kuruluşu olan Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), küresel kanser yüküne ilişkin en son tahminleri, dünya kanser istatistiklerini en son 2020’de kamuoyu ile paylaştı. İstatistiklere göre Türkiye’de 233 bin kişiye kanser tanısı konduğunu, bunun da 132 bin erkek (yüzde 56,6) 101 bininin kadın (yüzde 43,4) olduğunu söyleyen Tıbbi Onkoloji Uzamanı Prof. Dr. Bala Başak Öven, “Bu verilere göre, her gün 360 erkek, 275 kadın kanser tanısı alarak mücadeleye başlıyor” dedi.

03 Şubat 2022 Perşembe 09:59
İstatistikler kansere karşı korunmanın önemini ortaya koyuyor

Kanser günümüzde önemi giderek artan bir sağlık ve yaşam sorunu halini aldı. Erken tanı ve tedavi yöntemleri nedeniyle can kaybı oranları azalmaya devam etse de tüm dünyada erkek ve kadınlarda can kayıpları nedenleri arasında kalp hastalıklarından sonra 2’nci sırada geldiğini dile getiren Tıbbi Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Bala Başak Öven, kanserde tedaviden daha önemli olan konunun kanserden korunmak olduğuna bir kez daha dikkat çekerek “Dünya Kanser Günü” vesilesiyle önemli bilgiler paylaştı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, kanser vakaları her geçen yıl dünya çapında artış göstermeye devam etmekte. Batı toplumlarında her yıl 250 ila 350 kişiden birinin kanser tanısı aldığı bilgisini veren Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Tıbbi Onkoloji Prof. Dr. Bala Başak Öven, “60 yaşın üzerindeki grupta ise kanser sıklığının arttığı ve her 300 kişide 4-5 civarına yükseldiği görülüyor. Ülkemizde kesin istatistikler bulunmamakla birlikte insidansın bunun yarısı kadar olduğu tahmin ediliyor” diye konuştu.

BU KANSERLER TÜM KANSERLERİN YÜZDE 50’DEN FAZLASINI OLUŞTURUYOR

Türkiye’de en sık görülen ilk 5 kanser türü akciğer kanseri, meme kanseri, bağırsak kanseri, prostat kanseri ve tiroid kanseri olduğunu ve bu 5 kanser türünün, tüm kanserlerin yüzde 50'den fazlasını oluşturduğunu işaret eden Prof. Dr. Bala Başak Öven, sözlerine şöyle devam etti: 

“Erkeklerde ilk beş sırada akciğer, prostat, bağırsak, mesane kanseri ve mide kanseri yer alıyor. Kadınlarda ise meme, akciğer, bağırsak ve rahim kanseri olarak sıralanıyor. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü olup her 8 kadından 1’i hayatı boyunca meme kanserine yakalanabiliyor. Yine sigara içiminin kadınlar arasında da artmasıyla beraber her iki cinsiyet için de akciğer kanseri en sık can kaybına neden olan kanser türü olarak görülüyor. Tarama testlerinin yaygın kullanılmasıyla beraber bağırsak kanserleri ve meme kanserlerinin sıklığı son yıllarda artmış görünüyor. Ancak aynı zamanda hastalara daha erken evrelerde tanı konabildiğinden tam iyileşme oranları da beraberinde artıyor.”

KANSERDEN KORUNMAK İÇİN UYULMASI GEREKEN 3 KURAL

Rakamlar böyleyken halen hastaların dörtte birine yaygın evrede tanı konulabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Bala Başak Öven, zamanında ve doğru tanının öneminin her geçen gün daha da önem kazandığını söyledi. “Kanserde belki tedaviden daha önemli olan konu kanserden korunmaktır” diyen Prof. Dr. Öven, “Kanserden korunmak için uyulması gereken üç kuralın başında; kanser yapıcı maddelerden uzak durmak, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenme ile kanser sıklığını rahatça yarıya indirebilir” ifadelerini kullandı.

“KANSER ARTIM ÖNLENEBİLİR VE TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR HASTALIK”

Tanı, tarama araçları ve tedavide yaşanan gelişmelerle kanserin günümüzde artık önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bala Başak Öven, şu bilgileri verdi:

“Özellikle son yıllarda kanser tedavisinde çığır açan yeni hedefe yönelik tedaviler ve immunoterapilerle hastalarımızın yaşam kalitesi bozulmadan uzun yaşam süreleri elde edilebiliyor. İmmunoterapiye yanıt veren hastalarda daha yüksek oranlarda sağ kalım elde edilebiliyor.”

Prof. Dr. Öven, özellikle akciğer kanserli hastalarda her 3 hastadan birinde 5 yılın üzerinde sağ kalımlar görüldüğüne de dikkat çekti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DSÖUluslararası Kanser Araştırma AjansıProf. Dr. Bala Başak ÖvenOnkoloji
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