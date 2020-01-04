Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
113684
ALTIN
297.301
DOLAR
5.9700
STERLİN
7.8121
EURO
6.6697
Ulusal mucitler listesine Washington’dan Türk bilim insanı girdi
Prof. Dr. Aykut Üren
İzmir, 2020 Dünya Okçuluk Şampiyonası'na talip
İzmir, 2020 Dünya Okçuluk Şampiyonası'na...
''Yapay zeka MR ile birleşince hastalık teşhisleri kolaylaştı''
''Yapay zeka MR ile birleşince...
Türkiye kayakta Gençlik Olimpiyatları'na 7 sporcu ile katılacak
Türkiye kayakta Gençlik Olimpiyatları'na 7...
Buz tutan gölette ördek geçişi
Buz tutan gölette ördek geçişi
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul’a 300 yataklı yeni kadın doğum ve çocuk hastanesi

Sağlık Bakanlığı, İstanbul Bağcılar’a 300 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi yapacak. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesine inşa edilecek yeni 10 katlı hastanenin ihalesi 27 Ocak’ta gerçekleştirilecek.

İstanbul’a 300 yataklı yeni kadın doğum ve çocuk hastanesi

Sağlık Bakanlığı, İstanbul Bağcılar’a 300 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi yapacak. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesine inşa edilecek yeni 10 katlı hastanenin ihalesi 27 Ocak’ta gerçekleştirilecek.

04 Ocak 2020 Cumartesi 16:24
11 Okunma
İstanbul’a 300 yataklı yeni kadın doğum ve çocuk hastanesi

İSTANBUL,(DHA)- 

İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden olan Bağcılar, yeni bir hastaneye kavuşacak. Bağcılar’ın Güngören ve Bayrampaşa sınırına yakın bir bölgede bulunan Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesine, yaklaşık 9 bin metrekarelik bir alan üzerine yapılacak hastane, 300 yataklı olacak. Bir bodrum ve 10 kattan olacak kadın doğum ve çocuk hastanesinin yapımı için, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, 27 Ocak 2020 tarihinde ihale düzenleyecek. Hastane, üç ilçenin sınırına yakın olması nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon kişiye hitap edecek.

İhale şartnamesine göre söz konusu hastane inşaatının 900 günde tamamlanması gerekiyor. İhaleyi alacak olan firmanın, kendisine yer teslimi yapıldıktan sonraki 10 gün içinde işe başlaması gerekiyor. Hastanenin yapım ihalesine 11 Aralık 2019 tarihinde onay verilmişti. İhale şartnamesinde yer alan bir maddeye göre hastanenin inşaat çalışmaları 3 İP kamera ile takip edilecek. Söz konusu şartname maddesinde şöyle denildi:

"Şantiye alanı geçici kabule kadar, toplam 3 adet İP kamera ile canlı olarak kayda alınacak ve Sağlık Bakanlığı'ndan takip edilecek olup, bununla ilgili gerekli altyapı ve donanım sağlanacaktır."

İSTANBUL'DA SON SAĞLIK YATIRIMLARI

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, İstanbul’a son olarak, 2018 yılında Beyoğlu'nda 100 yataklı göz hastanesinin ihalesini yapmıştı. 49 milyon TL’ye ihale edilen söz konusu göz hastanesinin, ihale şartnamesine göre 1 Mayıs 2020’ye kadar tamamlanması gerekiyor. 2017 yılında 50 yataklı Şile Devlet Hastanesi’nin ihalesini 18 milyon 229 bin TL’ye yapan Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, 2016 yılında da 200 yataklı Avcılar Devlet Hastanesi’nin yapımını ihale etmişti. Avcılar Devlet Hastanesi’nin ihalesini 49 milyon 500 bin TL’ye Pramid Yapı Yol Enerji İnşaat A.Ş. + Seza İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı üstlenmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulYeni300 YataklıKadın Doğum Ve çocuk Hastanesiönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
''Yapay zeka MR ile birleşince hastalık teşhisleri kolaylaştı''
''Yapay zeka MR ile birleşince hastalık teşhisleri kolaylaştı''
İlaç endüstrisindeki terazilere ‘veri güvenliği’ zorunluluğu getirildi
İlaç endüstrisindeki terazilere ‘veri güvenliği’ zorunluluğu getirildi
“10 yılda bir salgın bekleniyor”
“10 yılda bir salgın bekleniyor”
Karın şişkinliği çölyak habercisi olabilir
Karın şişkinliği çölyak habercisi olabilir
Lösemiye karşı yeni yılı gülerek karşıladılar
Lösemiye karşı yeni yılı gülerek karşıladılar
Gece artan kaşıntı uyuzun habercisi olabilir
Gece artan kaşıntı uyuzun habercisi olabilir
Kış hastalıklarına karşı ‘akılcı ilaç kullanımı’ uyarısı
Kış hastalıklarına karşı ‘akılcı ilaç kullanımı’ uyarısı
“Teknoloji son 2 yılda çocuklarda omurga ağrılarını yüzde 40 oranında artırdı”
“Teknoloji son 2 yılda çocuklarda omurga ağrılarını yüzde 40 oranında artırdı”
BU YÖNTEMLE 2020’YE YENİLENMİŞ VÜCUTLA GİRİN!!!
BU YÖNTEMLE 2020’YE YENİLENMİŞ VÜCUTLA GİRİN!!!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans