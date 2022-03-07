Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1.978,93
ALTIN
923,38
DOLAR
14,37
STERLİN
18,94
EURO
15,59
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden Sözleşmeli Personel Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi...
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim ve...
Cidde Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter alınacak
Cidde Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul ve Ankara'da vaka sayısı arttı, İzmir'de azaldı

07 Mart 2022 Pazartesi 13:31
İstanbul ve Ankara'da vaka sayısı arttı, İzmir'de azaldı

ANKARA - Haftalık vaka sayısı haritasına göre, Ankara ve İstanbul, 100 bin kişide görülen vaka sayısı en çok artan 10 il arasında yer alırken, İzmir'de vakalar azaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 19-25 Şubat'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı; son 1 haftada 617,50'den 646,49'a, Ankara'da 1216,83'ten 1275,52'ye çıktı, İzmir'de ise 776,25'den 662,39'a düştü. Haritaya göre, vaka yoğunluğu en az olan iller; 55,62 ile Şırnak, 58,46 ile Van ve 80,89 ile Bingöl oldu. Bakan Koca, vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin ise Kırşehir, Aksaray, Eskişehir, Bolu, Bilecik, Ardahan, Sivas, Ankara, Isparta ve İstanbul olduğunu açıkladı. Ayrıca Amasya, 1686,69 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsVaka SayısıSağlık Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü Diş Hekimi Yaşar Özdemir Implant hakkında merak edilenleri anlattı
Ünlü Diş Hekimi Yaşar Özdemir Implant hakkında merak edilenleri anlattı
Sağlık-Sen: Düzenleme bekliyoruz
Sağlık-Sen: Düzenleme bekliyoruz
Kanser hastasına doku nakli ile meme onarımı
Kanser hastasına doku nakli ile meme onarımı
“Kovid-19’da maskesiz döneme geçiş için aceleci olmayın”
“Kovid-19’da maskesiz döneme geçiş için aceleci olmayın”
5’nci Uluslararası Koru Gebelik, Doğum Lohusalık Kongresi
5’nci Uluslararası Koru Gebelik, Doğum Lohusalık Kongresi
"Bireysel korunma önemli"
"Bireysel korunma önemli"
Şişmanlıkta Avrupa'da ilk sıradayız
Şişmanlıkta Avrupa'da ilk sıradayız
SAÇ TASARIMCISI MEHMET UZUN: "ERKEKLER KADINLARDAN DAHA ÇOK KAYNAK SAÇ YAPTIRIYOR"
SAÇ TASARIMCISI MEHMET UZUN: "ERKEKLER KADINLARDAN DAHA ÇOK KAYNAK SAÇ YAPTIRIYOR"
Prof. Dr. Ceyhan: Omicron için 3 doz aşılanmak lazım
Prof. Dr. Ceyhan: Omicron için 3 doz aşılanmak lazım

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma